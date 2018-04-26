МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" предложила изготовить шлюзовой модуль для новой окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway за счет США или Европы, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform – Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.

В середине апреля в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам, которые обсудили спецификации для будущего форпоста человечества возле Луны.

"В Федеральной космической программе до 2025 года средств на создания шлюзового модуля для международной окололунной станции нет, и их не предвидится. В этой связи ракетно-космическая корпорация "Энергия" в инициативном порядке в ходе прошедших переговоров в Хьюстоне предложила изготовить отсек за счет США, то есть поступить так же, как в свое время был изготовлен первый модуль Международной космической станции "Заря", — пояснил собеседник агентства.

"Строили его в России за американские деньги, и числится он частью американского сегмента МКС, переданным в использование России", — добавил источник.

По его словам, еще один вариант – создание модуля совместно с Европейским космическим агентством и разделение затрат пополам. При этом "Энергия" готова изготовить сам отсек, а его дооборудование внутренними системами пройдет в Европе.

В РКК "Энергия" агентству РИА Новости не прокомментировали информацию о предложениях по окололунной станции.

Переговоры о создании международной окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве средств его выведения к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform – Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion.

Российский шлюз предназначен для выходов на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферического с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрического — для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции.

Планируется, что Lunar Orbital Platform – Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиям безопасности за пределами магнитных поясов Земли.