На МКС заменили "самовар" с водой для космонавтов

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" подтвердили РИА Новости, что российские космонавты заменили блок подогрева воды ("самовар") на российском сегменте международной космической станции.

"Да, блок подогрева воды заменили, все работает исправно", — сказали в пресс-службе РКК.

Ранее сообщалось, что в горячей воде на российском сегменте МКС обнаружили желтую примесь. Позднее руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что примесь попала в воду из-за накипи в блоке подогрева воды, который попросту состарился. Он же рассказал, что космонавты называют этот блок "самоваром", и что его замена не представляет особой сложности.