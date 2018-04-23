США предложили России свои скафандры для лунной станции, рассказал источник

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США предлагают использовать свои скафандры вместо российских "Орланов" для выходов в открытый космос с борта окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Россия и США в сентябре 2017 года подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Недавно название проекта было изменено на Lunar Orbital Platform – Gateway. Согласно предварительным договоренностям, Россия может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году. В середине апреля в Хьюстоне (США) прошло заседание международной группы по техническим стандартам, в ходе которого обсуждались спецификации станции.

"Речь идет о том, что выходы в открытый космос из российского шлюза предлагается проводить в американских скафандрах", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, иностранные партнеры вынуждают Россию создавать шлюзовой модуль под американские стандарты, и, соответственно, под разрабатываемые в США новые скафандры, предназначенные для использования при полетах к Луне. Объясняется такое требование тем, что в России создание лунных скафандров сейчас не ведется, а держать на небольшой окололунной станции два разных комплекта нерационально. Соответственно, при использовании американских скафандров системы обеспечения выхода в открытый космос тоже должны быть сделаны под оборудование США, уточнил собеседник агентства.

В январе 2018 года СМИ сообщили, что Россия намерена предложить свои скафандры для работы космонавтов и астронавтов во время выходов в открытый космос с международной окололунной станции Deep Space Gateway. Прототипом может послужить скафандр "Орлан" последнего поколения, который сейчас используется на Международной космической станции. При этом исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам, космонавт Сергей Крикалёв тогда уточнил, что системы российского шлюзового отсека должны быть универсальными и приспособленными для работы в российском и в американском космическом облачении.

Сейчас на МКС используются универсальные шлюзовые отсеки. Из российского модуля "Пирс" и американской шлюзовой камеры Quest можно выходить в российских "Орланах" и американских EMU (Extravehicular Mobility Unit). Такое техническое решение было заложено на этапе проектирования станции, хотя такая возможность так никогда и не использовалась.

В настоящее время в США для космического корабля Orion, который планируется использовать для доставки экипажей на окололунную станцию, разрабатывается спасательный скафандр MACES. Он создается на базе скафандра ACES, разработанного для экипажей шаттлов.

В то же время единственный в России производитель космических скафандров НПП "Звезда" пока не получил заказ на разработку спецоблачения для использования на окололунной станции, сообщил в марте РИА Новости генеральный директор — главный конструктор предприятия Сергей Поздняков. По его словам, предприятие не получало официальной информации о том, какие скафандры будут использоваться в российском шлюзовом модуле окололунной станции.

Комментарием Роскосмоса РИА Новости пока не располагает.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, в 2023 году к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим на станции должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion. Российский шлюз предназначен для выходов экипажей на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.