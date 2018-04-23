Источник рассказал о разногласиях России и США по проекту лунной станции

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway вынуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что NASA — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры", — отметил собеседник агентства.

По его словам, требования к техническим стандартам обсуждались всеми партнерами, а это, помимо России и США, — Европа, Канада и Япония. В большинстве случаев участники проекта ориентировались на предложения США, поскольку их космическая промышленность использует американские стандарты со времени начала строительства Международной космической станции.

В состав американского сегмента МКС входят японский и европейский модули, канадская рука-манипулятор Canadarm. Соответственно, эти страны придерживаются американских стандартов и интерфейсов. На российском сегменте свои стандарты.

Так, в российских модулях МКС применяется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американском — на 120. Различаются химические компоненты, на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций, — вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан на российском. Применяются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем.

Российская сторона, защищая свои стандарты, пыталась вернуться к опыту МКС с ее разделением на отсеки. Однако американская делегация выступила резко против такой позиции.

"По их словам, когда речь идет о большой станции, состоящей из нескольких модулей, как в случае с МКС, возможно соблюдение разных стандартов. В том случае, если вклад России в проект составит только один шлюзовой отсек, использовать другие стандарты, частоты, напряжение, системы терморегулирования нельзя", — рассказал источник.

По его словам, конкретные решения еще не приняли.

"Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры оборудования, а потому, что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники и до сих пор не имеем утвержденной на уровне "Роскосмоса" или правительства программы своего участия в этом проекте. Все переговоры ведутся пока по инициативе предприятий и институтов ракетно-космической отрасли России", — рассказал собеседник агентства.

"Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (производитель космических модулей) пока не смогли предоставить РИА Новости свои комментарии.

Переговоры по станции

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее название проекта изменили на Lunar Orbital Platform — Gateway.

Согласно предварительным договоренностям, Россия изготовит шлюзовую камеру для выходов экипажа в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024-м. В середине апреля в Хьюстоне прошло заседание международной группы по техническим стандартам, в ходе которого обсуждались спецификации объекта.

Для запуска российского модуля рассматриваются ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion.

Российский шлюз предназначен для выходов экипажа на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования.

Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.