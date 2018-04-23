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Космос

Источник рассказал о разногласиях России и США по проекту лунной станции

10:3723.04.2018
(обновлено: 11:34 23.04.2018)
10579454
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны. Архивное фотоФотография Луны. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway вынуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
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"Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что NASA — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры", — отметил собеседник агентства.

По его словам, требования к техническим стандартам обсуждались всеми партнерами, а это, помимо России и США, — Европа, Канада и Япония. В большинстве случаев участники проекта ориентировались на предложения США, поскольку их космическая промышленность использует американские стандарты со времени начала строительства Международной космической станции.

День космонавтики
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / iakovenko123, Depositphotos / ppl1958
Космические утопии и реалии: какие проекты фантастов воплотились в жизнь
В состав американского сегмента МКС входят японский и европейский модули, канадская рука-манипулятор Canadarm. Соответственно, эти страны придерживаются американских стандартов и интерфейсов. На российском сегменте свои стандарты.

Так, в российских модулях МКС применяется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американском — на 120. Различаются химические компоненты, на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций, — вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан на российском. Применяются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем.

Голубая, кровавая и загадочная. Уникальные снимки Луны
© NASA / LOIRPРовно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.Первый снимок поверхности Луны сделанный космический аппаратом Lunar Orbiter 1. 1966 год
© NASA / LOIRP
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
© The Lunar and Planetary InstituteПрограмма "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.

На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".Снимок поверхности Луны сделанный космический аппаратом Lunar Orbiter 5
© The Lunar and Planetary Institute
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.

На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
© NASAВо время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.

На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".Американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле
© NASA
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.

На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
© NASA / Goddard/Arizona State UniversityКосмический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.Снимок планеты Земля с орбиты Луны
© NASA / Goddard/Arizona State University
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
© NASAПоверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.Кратер на Луне
© NASA
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкС каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.Луна над комплексом для соревнований по лыжным гонкам и биатлону Лаура
© РИА Новости / Илья Питалев
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С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance OrbiterСпутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.Луна
© NASA / Goddard/Lunar Reconnaissance Orbiter
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
© NASA / JSCВ этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.Фазы полного лунного затмения. 2014 год
© NASA / JSC
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
© NASA / SDOЕще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.Частичное солнечное затмение
© NASA / SDO
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
© NASA / Eugene Cernan20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.

На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".Американский астронавт Харрисон Шмитт на Луне
© NASA / Eugene Cernan
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.

На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинТакие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.

На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.Фотография Луны сделанная российским космонавтом Федором Юрчихиным
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Такие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.

На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСуперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.Полнолуние над Московским международным деловым центром Москва-Сити
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
© NASAИз-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.

На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.След американского астронавта Базза Олдрина во время миссии Аполлон-11 на Луне
© NASA
Из-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.

На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкЗемля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.Первое частное солнечное затмение 2011 года
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.
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Российская сторона, защищая свои стандарты, пыталась вернуться к опыту МКС с ее разделением на отсеки. Однако американская делегация выступила резко против такой позиции.

Взрыволет - атомно-импульсная ракета
© NASA
Космический грааль: межпланетный корабль, которому нет альтернативы
"По их словам, когда речь идет о большой станции, состоящей из нескольких модулей, как в случае с МКС, возможно соблюдение разных стандартов. В том случае, если вклад России в проект составит только один шлюзовой отсек, использовать другие стандарты, частоты, напряжение, системы терморегулирования нельзя", — рассказал источник.

По его словам, конкретные решения еще не приняли.

"Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры оборудования, а потому, что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники и до сих пор не имеем утвержденной на уровне "Роскосмоса" или правительства программы своего участия в этом проекте. Все переговоры ведутся пока по инициативе предприятий и институтов ракетно-космической отрасли России", — рассказал собеседник агентства.

"Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (производитель космических модулей) пока не смогли предоставить РИА Новости свои комментарии.

Переговоры по станции

Лунная база
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos, NASA
Космический мейнстрим: технологии, которые помогут вернуться на Луну
Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее название проекта изменили на Lunar Orbital Platform — Gateway.

Согласно предварительным договоренностям, Россия изготовит шлюзовую камеру для выходов экипажа в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024-м. В середине апреля в Хьюстоне прошло заседание международной группы по техническим стандартам, в ходе которого обсуждались спецификации объекта.

Для запуска российского модуля рассматриваются ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion.

Российский шлюз предназначен для выходов экипажа на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования.

Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.

Земля в иллюминаторе. Уникальные снимки нашей планеты из космоса
© Фото : Public DomainПервая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.Первый снимок Земли из космоса. 24 октября 1946
© Фото : Public Domain
Первая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color webСнимок Каспийского моря, сделанный из космоса.Снимок Каспийского моря
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
Снимок Каспийского моря, сделанный из космоса.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSВид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.Дельта Юкона, Аляска. 2002 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Вид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Герман ТитовПервым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.Первая фотография Земли из космоса космонавта Германа Титова. 1961 год
© Фото : Роскосмос/Герман Титов
Первым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный с Международной космической станции.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковЭкзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.Экзотические острова Карибского моря снятые с МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Экзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSВид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.Изгибы реки Миссисипи, Северная Америка. 2003 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Вид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.Багамские острова снятые с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.
© NASAФотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.Фотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. 3 октября 2016
© NASA
Фотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.
© NASA / Scott KellyСнимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : ESAСкопление планктона в Баренцевом море.Скопление планктона в Баренцевом море,
© Фото : ESA
Скопление планктона в Баренцевом море.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковВид на Африку с Международной космической станции.Вид на Африку снятый с Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Вид на Африку с Международной космической станции.
© NASAПолярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
Полярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSМассовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.Массовые скоплений фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море. 2005 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Массовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.
© NASA / Scott KellyСнимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Африка снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : ESAСнимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.Фотография Тибетского нагорья
© Фото : ESA
Снимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.
© NASA / Scott KellyСнимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGSСнимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.Песчаная пустыня Игиди на западе Сахары. 1985 год
© Фото : NASA's Goddard Space Flight Center/USGS
Снимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.
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Космос
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Иванов
Не надо не иметь никаких дел с США! Разбег - значит разбег! Штаты ДАЖЕ просто человека не могут на МКС отправить. Не могут! Всё в проектах (с 2011 года). И что там когда реализуется ещё на воде вилами писано.
России необходимо самой заниматься своими космическими проектами (пусть с Кием, с Индией, но без США). Напряжённые отношения со Штатами могут превратить любое участие России в совместных проектах в тыкву. В любой момент!
10:48
23.04.2018
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Vladimir Chawla
Ох эта России (( Может сами научимся строить лунные станции без США )) Например с Индией и Китаем.
10:42
23.04.2018
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Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

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  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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