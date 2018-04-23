Источник рассказал о разногласиях России и США по проекту лунной станции

10:3723.04.2018
(обновлено: 11:34 23.04.2018)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты и их партнеры по созданию окололунной орбитальной станции Lunar Orbital Platform — Gateway вынуждают Россию строить шлюзовой модуль по американским техническим стандартам, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Это значит, что системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности внутри него, все интерфейсы должны быть американскими. В ходе переговоров всякий раз подчеркивалось, что NASA — лидеры проекта, поэтому они задают правила игры", — отметил собеседник агентства.
По его словам, требования к техническим стандартам обсуждались всеми партнерами, а это, помимо России и США, — Европа, Канада и Япония. В большинстве случаев участники проекта ориентировались на предложения США, поскольку их космическая промышленность использует американские стандарты со времени начала строительства Международной космической станции.
В состав американского сегмента МКС входят японский и европейский модули, канадская рука-манипулятор Canadarm. Соответственно, эти страны придерживаются американских стандартов и интерфейсов. На российском сегменте свои стандарты.
Так, в российских модулях МКС применяется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американском — на 120. Различаются химические компоненты, на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций, — вода и аммиак на американском сегменте, триол и изооктан на российском. Применяются разные интерфейсы электрических кабелей, информационных систем.
Ровно 50 лет назад американскому искусственному спутнику Луны "Лунар орбитер-1" удалось осуществить фотосъемку лунной поверхности и отправить на Землю 229 кадров высокого и среднего разрешения. Другие аппараты смогли получить еще некоторую часть снимков тех мест, где возможна посадка кораблей, а также сфотографировать полярные районы планеты.
Программа "Лунар орбитер" представляла собой серию из пяти автоматических орбитальных аппаратов, которые были запущены США в 1966-1967 годах с целью картографирования лунной поверхности. Все пять полетов прошли успешно, 99% поверхности Луны было снято с разрешением 60 м и лучше.
На фото: снимок поверхности Луны, сделанный космическим аппаратом "Лунар орбитер-5".
Во время экспедиции "Аполлон-15" американскими учеными впервые был применен электромобиль LRV. Уникальный аппарат, созданный корпорацией Boeing в конце 60-х годов, представлял собой четырехколесный двухместный транспортер, оснащенный тяговыми электромоторами и двумя батареями. Использование вездехода значительно расширило площадь лунной поверхности, доступную для астронавтов. Машина могла развивать скорость до 13 км/ч. Общая длина пути, пройденного лунным автомобилем в 15-й, 16-й, 17-й экспедициях "Аполлон", составила 28, 27 и 36 км соответственно.
На фото: американский астронавт Юджин Сернан на лунном автомобиле во время экспедиции "Аполлон-17".
Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter продолжает изучать Луну с орбиты. Недавно специалистами агентства был опубликован снимок Земли, полученный камерами зонда LRO. Так как во время съемки Земля и Луна двигались, потребовались дополнительные алгоритмы обработки изображений, чтобы скомпенсировать этот эффект.
Поверхность Луны испещрена кратерами, которые возникли в результате падения огромного количества метеоритов. Попытки объяснить происхождение кратеров начались еще в конце 80-х годов XVIII века. Помимо метеоритной гипотезы была также выдвинута вулканическая, которая позже была опровергнута.
С каждым годом Луна становится все дальше и дальше от Земли. За 12 месяцев расстояние между ними увеличивается на 4 см. Удаление спутника является следствием гравитационно-приливного взаимодействия его и нашей планеты.
Спутник Земли зародился более 4,5 миллиардов лет назад. По сравнению со своим нынешним состоянием первоначально он имел гораздо больший размер. Форма Луны на самом деле не идеально круглая, а яйцеобразная из-за воздействия гравитации Земли. Кроме того, ее центр масс расположен не в центре космического тела, а примерно в двух километрах от центра.
В этом изображении ученые объединили несколько фаз лунного затмения. Это явление представляет собой погружение Луны в конус тени Земли. При этом наша планета находится на одной линии между центром Луны и центром Солнца. Лунное затмение происходит при сильном уменьшении яркости диска спутника Земли. Принято различать полутеневые, частичные и полные лунные затмения. Наблюдать за ними можно в любом уголке мира, где Луна находится над горизонтом. Средняя продолжительность затмения составляет несколько часов.
Еще одно редкое природное явление – солнечное затмение. Оно происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца полностью или частично. Увидеть его можно только в период новолуния, когда повернутая к планете часть Луны полностью не освещается, то есть ее не видно невооруженным глазом.
20 июля 1969 года программа "Аполлон" достигла своей главной цели – полета и высадки человека на Луну. Первыми астронавтами, ступившими на поверхность спутника Земли, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Их пребывание на Луне продлилось 2 часа 31 минуту. Всего на Луну было осуществлено шесть высадок, все шесть американцами.
На фото: американский астронавт Харрисон Шмитт во время последней высадки на Луну в рамках экспедиции "Аполлон-17".
Такие природные явления, как рассветы и закаты, на Луне отсутствуют, потому как там нет атмосферы. Зато там круглые сутки можно наблюдать звездное небо, Солнце и Землю.
На фото: снимок, сделанный российским космонавтом Федором Юрчихиным.
Суперлуние – астрономическое явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли и спутник кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Из-за отсутствия на Луне ветра и влаги следы астронавтов, посетивших спутник Земли, вот уже почти 50 лет остаются в неизменном виде.
На фото: след американского астронавта Базза Олдрина, оставленный во время миссии "Аполлон-11" на Луне.
Земля – единственная планета в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение, которое происходит в результате того, что Луна затмевает поверхность Солнца. При этом в любой точке Земли это явление можно увидеть в среднем один раз в 360 лет.
Российская сторона, защищая свои стандарты, пыталась вернуться к опыту МКС с ее разделением на отсеки. Однако американская делегация выступила резко против такой позиции.
"По их словам, когда речь идет о большой станции, состоящей из нескольких модулей, как в случае с МКС, возможно соблюдение разных стандартов. В том случае, если вклад России в проект составит только один шлюзовой отсек, использовать другие стандарты, частоты, напряжение, системы терморегулирования нельзя", — рассказал источник.
По его словам, конкретные решения еще не приняли.
"Нас пока держат в проекте, но с большим удовольствием избавились бы. И не столько по политическим причинам, и даже не потому, что у нас другие стандарты и параметры оборудования, а потому, что мы обычно отстаем по всем технологическим циклам изготовления космической техники и до сих пор не имеем утвержденной на уровне "Роскосмоса" или правительства программы своего участия в этом проекте. Все переговоры ведутся пока по инициативе предприятий и институтов ракетно-космической отрасли России", — рассказал собеседник агентства.
"Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (производитель космических модулей) пока не смогли предоставить РИА Новости свои комментарии.
Переговоры по станции
Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции Deep Space Gateway. Позднее название проекта изменили на Lunar Orbital Platform — Gateway.
Согласно предварительным договоренностям, Россия изготовит шлюзовую камеру для выходов экипажа в открытый космос. Ожидается, что строительство станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024-м. В середине апреля в Хьюстоне прошло заседание международной группы по техническим стандартам, в ходе которого обсуждались спецификации объекта.
Для запуска российского модуля рассматриваются ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае он отправится к Lunar Orbital Platform — Gateway в связке с американским пилотируемым кораблем Orion.
Российский шлюз предназначен для выходов экипажа на поверхность станции для проведения научных экспериментов и монтажа оборудования. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования.
Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Планируется, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой, как сейчас МКС. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.
Первая фотография Земли была сделана 24 октября 1946 года американской автоматической ракетой V-2 с суборбитальной высоты, около 105 км. Серия снимков производилась 35-миллиметровой кинокамерой на черно-белую пленку.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок Каспийского моря, сделанный из космоса.
Вид на национальный заповедник дикой природы "Дельта Юкона" на Аляске из космоса.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Первым из космонавтов сфотографировал Землю Герман Титов. Этот снимок был сделан 55 лет назад – в 1961 году.
Снимок Земли, сделанный с Международной космической станции.
Экзотические острова Карибского моря, снятые российским космонавтом Сергеем Волковым с Международной космической станции.
Вид на изгибы реки Миссисипи в Северной Америке из космоса.
Снимок группы Багамских островов "Эксума", сделанный астронавтом Скоттом Келли с борта Международной космической станции.
Фотография Земли, сделанная с Международной космической станции с помощью длинной выдержки.
Снимок Австралии, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Скопление планктона в Баренцевом море.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Вид на Африку с Международной космической станции.
Полярное сияние на Земле, снятое с Международной космической станции.
Массовые скопления фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море.
Снимок Африки, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок Тибетского нагорья, сделанный из космоса.
Снимок Земли, сделанный астронавтом Скоттом Келли с Международной космической станции.
Снимок песчаной пустыни Игиди на западе Сахары, сделанный из космоса.