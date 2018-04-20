ESA опубликовало "праздничное" фото туманности Лагуна

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографию туманности Лагуна.

Изображение было опубликовано в Twitter в честь 28-летней годовщины запуска космического телескопа Hubble. Снимок был сделан в феврале 2018 года.

​Туманность Лагуна находится на расстоянии около 400 световых лет от Земли, сообщается на сайте ESA. Ее ширина составляет 55 световых лет, а высота — 22. На фото, опубликованном ESA, показана лишь небольшая часть этого огромного межзвездного облака.