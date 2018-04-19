Китай ожидает визита в страну делегации Роскосмоса

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Пекин ожидает визита в страну делегации Роскосмоса, заявил РИА Новости генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации Тянь Юйлун.
Тянь Юйлун отметил, что в последние годы встречи представителей космических агентств двух стран происходят регулярно, делегации ведомств совершают взаимные визиты ежегодно.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в Москве сообщил, что запланировал несколько встреч с председателем КНР Си Цзиньпинем в текущем году. В частности, в июне состоится визит Путина в Китай, приуроченный к саммиту ШОС.