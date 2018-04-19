Китай ожидает визита в страну делегации Роскосмоса

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Пекин ожидает визита в страну делегации Роскосмоса, заявил РИА Новости генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации Тянь Юйлун.

"Возможно, когда президент (РФ Владимир) Путин приедет с официальным визитом в Китай, и, возможно, делегация Роскосмоса приедет перед ним или вместе с ним", — заявил глава ведомства на полях 34-го ежегодного Космического симпозиума, который проходит с 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс в США.

Тянь Юйлун отметил, что в последние годы встречи представителей космических агентств двух стран происходят регулярно, делегации ведомств совершают взаимные визиты ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в Москве сообщил, что запланировал несколько встреч с председателем КНР Си Цзиньпинем в текущем году. В частности, в июне состоится визит Путина в Китай, приуроченный к саммиту ШОС.