В Индии посчитали стоимость отправки к Луне миссии "Чандраян-2"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Отправка к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту будет стоить Индии порядка 8 миллиардов рупий (около 123 миллионов долларов), заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. Его слова приводятся в распространенном в четверг сообщении правительства страны.
При этом, как отметил глава ISRO, эта сумма составляет лишь половину тех расходов, которые могла понести Индия, если бы отправка миссии осуществлялась с территории другого государства.
Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии "Чандраян-2" ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности.
Изначально предполагалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.