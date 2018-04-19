В Индии посчитали стоимость отправки к Луне миссии "Чандраян-2"

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Отправка к Луне автоматической экспедиции "Чандраян-2" с небольшим луноходом на борту будет стоить Индии порядка 8 миллиардов рупий (около 123 миллионов долларов), заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. Его слова приводятся в распространенном в четверг сообщении правительства страны.

На встрече с государственным министром, курирующим в правительстве Индии вопросы развития атомной энергетики и космоса, Джитендрой Сингхом, Сиван сообщил, что 25% от общей суммы — порядка 30 миллионов долларов — ушло на подготовку запуска миссии, в то время как остальная часть была потрачена на создание орбитального аппарата.

При этом, как отметил глава ISRO, эта сумма составляет лишь половину тех расходов, которые могла понести Индия, если бы отправка миссии осуществлялась с территории другого государства.

Всего же, как сообщал ранее Сиван, ISRO до конца 2018 года намерена запустить еще девять космических миссий. Однако самой важной из них, по словам главы организации, является "Чандраян-2" — ее планируется начать в первую неделю октября.

Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии "Чандраян-2" ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности.

Изначально предполагалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.