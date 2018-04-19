ЕКА хочет подписать сделку с Россией об исследовании Луны как можно скорее

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает как можно скорее подписать сделку с "Роскосмосом" о сотрудничестве в области исследования Луны, сообщил РИА Новости генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

"Основное соглашение подписано, я точно не знаю, когда будет подписан следующий шаг… Мы с нашей стороны ожидаем, что (это произойдет — ред.) как можно скорее", — заявил Вернер.

Генеральный директор агентства отметил, что соглашение уже утверждено, и ЕКА знает, что необходимо делать. Он добавил, что агентство рассматривает детали того вклада, который они могут внести в лунную миссию, и то, чем оно могло бы заниматься в будущих миссиях.

Гендиректор ЕКА уже заявлял на аэрокосмическом салоне МАКС-2017, что рассчитывает на еще более тесное сотрудничество по Луне и Марсу, а также по низкой околоземной орбите и в области освоения дальнего космоса. По его словам, европейское агентство должно поставить приборы для обеспечения посадки российской лунной станции Луна-27 в 2022 году.

Российская лунная программа предусматривает отправку в 2019 году малоразмерной демонстрационной посадочной станции "Луна 25" ("Луна-Глоб"), запуск орбитального космического аппарата "Луна-26" ("Луна-Ресурс ОА") в 2021 году и отправку посадочного аппарата "Луна-27" ("Луна-Ресурс ПА") с криогенной глубинной бурильной установкой в 2022 году на южный полюс Луны. В рамках четвертого этапа в 2024 году на Луну планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-29" ("Луна-Грунт") с грунтозаборным устройством.

С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.