КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) надеется на большее число совместных проектов с Россией, заявил РИА Новости генеральный директор агентства Ян Вернер.

"Конечно, я вижу, что во всем мире есть ряд политических проблемы, и очень хорошо, что с космосом мы сможем преодолеть эти земные проблемы, потому что нам нужны все эти связи", — сказал Вернер.

"Поэтому я очень рад, что взаимодействие с Россией, особенно с "Роскосмосом", а также с Институтом космических исследований РАН действительно продолжается, и мы с нетерпением ждем больше новых проектов и новых программ в различных сферах", — заявил он.

В качестве примера совместного проекта ЕКА и РФ, запланированного на ближайшее будущее, он привел исследования луны.

С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.