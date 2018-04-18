Рогозин рассказал о решении "проблемы феодализма" в космической отрасли

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ракетно-космическая отрасль РФ избавилась от излишнего дублирования и перешла на универсальные решения в производстве бортовых компьютеров для ракетно-космической техники, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на заседании коллегии Минпромторга.

"У нас была проблема "феодализма" в космической отрасли, когда у нас разные предприятия производили до девяти бортовых машин (компьютеров — ред.), а у американцев всего четыре. Создание механизма главных конструкторов космического приборостроения позволило принимать универсальные решения. Приборостроение это будущее, это интеллект для любого "железа", — сказал он.

По его словам, приборостроение — основное направление для всех отраслей ОПК, которое более всего отвечает требованиям диверсификации производства. Так он прокомментировал проведенный на заседании коллеги Минпромторга опрос, в ходе которого участники выбрали приборостроение основным направлением диверсификации.