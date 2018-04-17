ИРКУТСК, 17 апр — РИА Новости. Новую планету за пределами Солнечной системы открыли при помощи методики, разработанной российскими учеными из Уральского Федерального университета, Иркутского госуниверситета и Главной астрономической обсерватории РАН, сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета.
"Новая экзопланета открыта в дальних глубинах космоса при помощи уникальной методики получения и обработки данных, разработанной в России с участием Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, астрономической обсерватории ИГУ и Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН", — говорится в сообщении.
Отмечается, что планета в созвездии Большой Медведицы названа KPS-1b. Первые данные о ее существовании получил астроном-любитель из США. Пока это единственный пример в истории астрономии, когда планета за пределами Солнечной системы была открыта с помощью любительского телескопа.
Необходимый объем информации, подтверждающий открытие, был получен с помощью наблюдений ряда обсерваторий, в том числе Главной обсерватории РАН, Тункинского астрофизического полигона коллективного пользования ИГУ, а также телескопом БТА Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии.
Спектральные наблюдения, позволившие определить массу экзопланеты, выполнены во Франции в обсерватории Верхнего Прованса. Кроме того, в наблюдениях, обеспечивших и подтвердивших открытие, участвовали астрономы из Англии, Бельгии, Италии и еще некоторых стран.
KPS-1b представляет собой подобный Юпитеру газовый гигант. Температура атмосферы приближается к 1500 градусам Цельсия. Планета обращается вокруг материнской звезды за 41 час на расстоянии чуть более четырех миллионов километров.
На сегодня открыто более трех тысяч планет, находящихся за пределами Солнечной системы.
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