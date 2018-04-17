РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
Космос

В Большой Медведице при помощи российской методики открыли экзопланету

15:1117.04.2018
02661
© Фото : NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU)Галактика NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы. Архивное фотоГалактика NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы. Архивное фото
© Фото : NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU)

ИРКУТСК, 17 апр — РИА Новости. Новую планету за пределами Солнечной системы открыли при помощи методики, разработанной российскими учеными из Уральского Федерального университета, Иркутского госуниверситета и Главной астрономической обсерватории РАН, сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета.

Планета GJ 436b, вращающаяся по уникальной орбите
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы открыли первую экзопланету с "вертикальной" орбитой
"Новая экзопланета открыта в дальних глубинах космоса при помощи уникальной методики получения и обработки данных, разработанной в России с участием Коуровской астрономической обсерватории УрФУ, астрономической обсерватории ИГУ и Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН", — говорится в сообщении.

Отмечается, что планета в созвездии Большой Медведицы названа KPS-1b. Первые данные о ее существовании получил астроном-любитель из США. Пока это единственный пример в истории астрономии, когда планета за пределами Солнечной системы была открыта с помощью любительского телескопа.

Необходимый объем информации, подтверждающий открытие, был получен с помощью наблюдений ряда обсерваторий, в том числе Главной обсерватории РАН, Тункинского астрофизического полигона коллективного пользования ИГУ, а также телескопом БТА Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкессии.

Спектральные наблюдения, позволившие определить массу экзопланеты, выполнены во Франции в обсерватории Верхнего Прованса. Кроме того, в наблюдениях, обеспечивших и подтвердивших открытие, участвовали астрономы из Англии, Бельгии, Италии и еще некоторых стран.

KPS-1b представляет собой подобный Юпитеру газовый гигант. Температура атмосферы приближается к 1500 градусам Цельсия. Планета обращается вокруг материнской звезды за 41 час на расстоянии чуть более четырех миллионов километров.

На сегодня открыто более трех тысяч планет, находящихся за пределами Солнечной системы.

Космические новости в фотографиях, март 2018 года
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевНовый экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08" 24 марта перешел на борт МКС. На фото - снимок, который сделал космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, оказавшись на космической станции.Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Новый экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-08" 24 марта перешел на борт МКС. На фото - снимок, который сделал космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, оказавшись на космической станции.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура 21 марта.Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08 на космодроме Байконур
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-08" и новым экипажем МКС стартовала с Байконура 21 марта.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaАстрономы получили снимки движения песчаных дюн у северного полюса Марса. Среди одной из возможных причин возникновения на красной планете ландшафта, похожего на ледяные торосы Арктики, ученые называют сезонные циклы образования и таяния сухого льда.Песчаные дюны на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Астрономы получили снимки движения песчаных дюн у северного полюса Марса. Среди одной из возможных причин возникновения на красной планете ландшафта, похожего на ледяные торосы Арктики, ученые называют сезонные циклы образования и таяния сухого льда.
© ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Hi-GAL Project. Acknowledgement: UNIMAP / L. Piazzo, La Sapienza - Università di Roma; E. Schisano / G. Li Causi, IAPS/INAF, ItalyПри помощи обсерватории "Гершель" астрономы получили снимок эмиссионной туманности NGC 3372, которая находится в созвездии Киля на расстоянии до 10 000 световых лет от Земли. Благодаря инфракрасному телескопу удалось увидеть запутанную сеть газовых нитей звездообразующих облаков и темных пузырей, перемежающихся яркими горячими точками - местами активного формирования звезд.Туманность Киля (NGC 3372)
© ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Hi-GAL Project. Acknowledgement: UNIMAP / L. Piazzo, La Sapienza - Università di Roma; E. Schisano / G. Li Causi, IAPS/INAF, Italy
При помощи обсерватории "Гершель" астрономы получили снимок эмиссионной туманности NGC 3372, которая находится в созвездии Киля на расстоянии до 10 000 световых лет от Земли. Благодаря инфракрасному телескопу удалось увидеть запутанную сеть газовых нитей звездообразующих облаков и темных пузырей, перемежающихся яркими горячими точками - местами активного формирования звезд.
© Фото : NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU)Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы. Она находится на расстоянии примерно 65 миллионов световых лет от нас. Поэтому на снимке запечатлено то состояние галактики, в котором она находилась, когда по Земле бродили последние динозавры.Галактика NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы
© Фото : NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU)
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии крупной галактики NGC 3972 в созвездии Большой Медведицы. Она находится на расстоянии примерно 65 миллионов световых лет от нас. Поэтому на снимке запечатлено то состояние галактики, в котором она находилась, когда по Земле бродили последние динозавры.
© P. van Dokkum; R. Abraham; STScI, Space Telescope Science InstituteТелескоп "Хаббл" обнаружил в созвездии Кита галактику NGC1052-DF2, в которой практически нет темной материи. "NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах, и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует", - отмечают ученые.Галактика NGC 1052-DF2 в созвездии Кита, где нет темной материи
© P. van Dokkum; R. Abraham; STScI, Space Telescope Science Institute
Телескоп "Хаббл" обнаружил в созвездии Кита галактику NGC1052-DF2, в которой практически нет темной материи. "NGC1052-DF2 выглядит так, как будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд на ее окраинах, и выбросил все остальное. Теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует", - отмечают ученые.
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевКосмонавт Олег Артемьев сфотографировал астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фьюстела, когда они вышли в открытый космос, чтобы провести технические работы на модуле "Транквилити".Выход в открытый космос астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фьюстела
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Космонавт Олег Артемьев сфотографировал астронавтов НАСА Ричарда Арнольда и Эндрю Фьюстела, когда они вышли в открытый космос, чтобы провести технические работы на модуле "Транквилити".
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald EichstädtКосмический зонд Juno получил снимки экваториальной области южного полюса Юпитера. На фото, полученном путем наслоения нескольких кадров, сделанных в разных экспозициях, видны области встречи "дня" и "ночи".Южный полюс Юпитера
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt
Космический зонд Juno получил снимки экваториальной области южного полюса Юпитера. На фото, полученном путем наслоения нескольких кадров, сделанных в разных экспозициях, видны области встречи "дня" и "ночи".
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровПилотируемый корабль "Союз МС-08" во время приближения к МКС. Стыковка с космической станцией прошла 23 марта в автоматическом режиме.Пилотируемый корабль Союз МС-08 во время стыковки с МКС. 23 марта 2018 года
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Пилотируемый корабль "Союз МС-08" во время приближения к МКС. Стыковка с космической станцией прошла 23 марта в автоматическом режиме.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAFАстрономы выяснили, что на поверхности Цереры существует смена времен года, в ходе которых часть ее запасов льда периодически тает, взаимодействует с другими породами и затем замерзает. Эти климатические изменения зависят от положения Цереры относительно Солнца.Северный склон кратера Джулинг на Церере
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAF
Астрономы выяснили, что на поверхности Цереры существует смена времен года, в ходе которых часть ее запасов льда периодически тает, взаимодействует с другими породами и затем замерзает. Эти климатические изменения зависят от положения Цереры относительно Солнца.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Matt Brealey/Gustavo B CАвтоматическая межпланетная станция Juno получила фотографии шторма в северном полушарии Юпитера. В момент съемки зонд находился в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.Шторм на северном полушарии Юпитера
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Matt Brealey/Gustavo B C
Автоматическая межпланетная станция Juno получила фотографии шторма в северном полушарии Юпитера. В момент съемки зонд находился в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryВ середине марта на Солнце возникла длинная корональная дыра, которая растянулась более чем на половину диаметра звезды. Корональные дыры это области открытых магнитных полей, из которых солнечный ветер устремляется в космос. Они возникают из-за нарушений естественных процессов внутри звезды.Корональная дыра на поверхности Солнца
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
В середине марта на Солнце возникла длинная корональная дыра, которая растянулась более чем на половину диаметра звезды. Корональные дыры это области открытых магнитных полей, из которых солнечный ветер устремляется в космос. Они возникают из-за нарушений естественных процессов внутри звезды.
© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровКосмонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал тезку легендарного пиратского острова из голливудских фильмов. "Тортуга? Тортуга!", — помните, как кричал Джек Воробей, приближаясь к пиратскому острову? И я так же радовался, увидев островок из иллюминатора космической станции. Только вот пиратов там нет, потому что этот остров — тезка прославленного Голливудом карибского местечка. Тортуга-"полумесяц" находится не в Карибском море, а в Тихом океане. А "туземцами" здесь можно считать только галапагосских чаек и морских игуан, поскольку он необитаем", - отметил космонавт.Остров Тортуга - полумесяц в Тихом океане
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Космонавт Антон Шкаплеров с борта МКС сфотографировал тезку легендарного пиратского острова из голливудских фильмов. "Тортуга? Тортуга!", — помните, как кричал Джек Воробей, приближаясь к пиратскому острову? И я так же радовался, увидев островок из иллюминатора космической станции. Только вот пиратов там нет, потому что этот остров — тезка прославленного Голливудом карибского местечка. Тортуга-"полумесяц" находится не в Карибском море, а в Тихом океане. А "туземцами" здесь можно считать только галапагосских чаек и морских игуан, поскольку он необитаем", - отметил космонавт.
© NASA / ESA, STScI, and S. Anderson (University of Washington) and J. Chaname (Pontificia Universidad Católica de Chile)Телескоп "Хаббл" сфотографировал шаровое звездное скопление галактик М62, которое находится в созвездии Змееносца. Из-за своей близости к центру Галактики, скопление деформировано воздействием гравитационных сил и имеет чрезвычайно плотное ядро, состоящее примерно из 150 000 звезд.M62 - шаровое звездное скопление галактик в созвездии Змееносца
© NASA / ESA, STScI, and S. Anderson (University of Washington) and J. Chaname (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Телескоп "Хаббл" сфотографировал шаровое звездное скопление галактик М62, которое находится в созвездии Змееносца. Из-за своей близости к центру Галактики, скопление деформировано воздействием гравитационных сил и имеет чрезвычайно плотное ядро, состоящее примерно из 150 000 звезд.
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA, A. Riess (STScl/JHU) / Телескоп "Хаббл" сфотографировал спиральную галактику с перемычкой NGC 1015 в созвездии Кит. Она находится на расстоянии примерно 118 миллионов световых лет от Земли. Она расположена таким образом, что удалось сфотографировать ее симметрично закрученные рукава и яркий "бар" из газа и звезд, похожий по форме на фейерверк "Колесо Кэтрин".Спиральная галактика NGC 1015 в созвездии Кит
CC BY-SA 4.0 / ESA/Hubble & NASA, A. Riess (STScl/JHU) /
Телескоп "Хаббл" сфотографировал спиральную галактику с перемычкой NGC 1015 в созвездии Кит. Она находится на расстоянии примерно 118 миллионов световых лет от Земли. Она расположена таким образом, что удалось сфотографировать ее симметрично закрученные рукава и яркий "бар" из газа и звезд, похожий по форме на фейерверк "Колесо Кэтрин".
/
Комментировать
Космос
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена