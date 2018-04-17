"Даурия" опровергла получение предложений от Роскосмоса о примирении

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Частная космическая компания "Даурия Аэроспейс", чьи два малых спутника МКА-Н, созданных на средства Роскосмоса, не вышли на связь после запуска в прошлом году, заявила, что не получала от госкорпорации предложений урегулировать конфликт в досудебном порядке, говорится в блоге на официальном сайте компании "Даурии".

Ранее исполнительный директор департамента по коммуникациям госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков в интервью на радио "Комсомольская правда" сообщил, что запуск 73 спутников прошел успешно, а "Даурии" было предложено решить вопрос в досудебном порядке, но она не захотела. По его словам, "Даурия" "по какой-то причине до сих пор" не сдала документацию и не провела расследование. Он подчеркнул, что Роскосмос свои обязательства по запуску выполнил. По утверждению "Даурии", она получила письмо от Роскосмоса с требованием вернуть в досудебном порядке все 274 миллиона рублей, выплаченных ей по контракту за изготовление спутников.

"Никаких предложений урегулировать конфликт в досудебном порядке, кроме "возвращайте все деньги", от Роскосмоса не поступало. Напротив, "Даурия Аэроспейс" предлагала несколько вариантов компромиссного решения ситуации вплоть до изготовления еще двух спутников за свой счет. Никакого интереса к данному предложению представители Роскосмоса не проявили", — говорится в сообщении "Даурии".

Согласно заявлению компании, они не получали никакого содействия со стороны НПО "Лавочкина" (производитель разгонных блоков "Фрегат") в расследовании нештатной ситуации, случившейся с МКА-Н, а наоборот, представители предприятия отказывались предоставить в "Даурию" телеметрию с разгонного блока "Фрегат", даже несмотря на прямые распоряжения Роскосмоса. По версии "Даурии", которая при участии специалистов головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш провела свое расследование, спутники были потеряны от воздействия внешних факторов, возможно, воздействия разгонного блока "Фрегат".

Рекордный запуск 73 спутников на ракете-носителе "Союз-2.1а" состоялся 14 июля 2017 года с Байконура. Основной нагрузкой ракеты стал спутник "Канопус-В-ИК". В числе попутной нагрузки — 72 малых космических аппарата российских и иностранных производителей. Разгонный блок "Фрегат" тогда выполнил программу выведения спутников на три различные орбиты. В итоге оказалось, что у двух американских аппаратов орбиты оказались перепутаны, а несколько малых спутников не вышли на связь. В числе "молчащих" аппаратов оказались и спутники МКА-Н, произведенные "Даурией Аэроспейс" по заказу Роскосмоса. Специалисты "Даурии Аэроспейс" утверждают, что вероятной причиной выхода спутников из строя стало внешнее воздействие, возможно, со стороны разгонного блока "Фрегат".