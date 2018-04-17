Российские возвращаемые ракеты должны садиться как самолеты, заявил Рогозин

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий ракетно-космическую отрасль, считает, что российские возвращаемые ракеты должны быть крылатыми и приземляться по авиационному принципу.

"Мы же не можем, как Илон Маск, возвращать нашу ракету — они стартуют с (мыса) Канаверал и подгоняют морскую платформу в ту точку, в которую должна сесть первая ступень. Рули управления наверху, а она садится на двигатель. Мы-то где будем сажать её? В Якутии? Это невозможно физически, из-за географических особенностей. Если мы хотим перейти к возвращаемым ступеням, то она должна у нас из вертикальной переложиться в горизонт и на двигателе с крылышками, которые должны раскрыться, самолетным образом вернуться на ближайший аэродром, но это уже совмещение с авиацией", — сказал он в эфире телеканала "РБК".

Ранее Рогозин сообщал, что авиационные предприятия ЛИИ имени Громова и КБ Ильюшина начали работу по созданию возвращаемых ступеней, по иному, чем у Илона Маска, принципу.