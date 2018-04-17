Рогозин назвал главную проблему Роскосмоса

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главная проблема госкорпорации Роскосмос — в менеджменте, заявил во вторник вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космическую отрасль.

"Мы тоже критикуем Роскосмос. Я думаю, самая главная проблема — это организация дела, менеджмент. Но что делать, понятно, и как это сделать, тоже понятно", — сказал Рогозин, выступая в эфире телеканала РБК.

Рогозин и ранее заявлял, что аварийные космические пуски являются следствием системных ошибок в управлении Роскосмоса. Так, в декабре 2017 года, он сказал, что руководство госкорпорации "Роскосмос" не уделяет должного внимания омоложению кадров. По его данным, в Росатоме и оборонно-промышленном комплексе в среднем число работников моложе 35 лет составляет 30 процентов, а в Роскосмосе этот показатель составляет где-то 18,5 процентов.