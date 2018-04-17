Рогозин о возможности полететь в космос: клоунадой заниматься не будем

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин хотел бы полететь в космос, однако сегодня это неуместно, заявил он в интервью телеканала RBC.

"Нет, каждым делом должен заниматься специалист. Это стоит больших денег, это могут себе позволить только богатые люди — по крайней мере сейчас. Чем дешевле будут стоить пуски и космический туризм, тем большее количество людей будет этим заниматься, но клоунадой мы заниматься не собираемся", — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос журналист планирует ли он полететь в космос.

При этом Рогозин отметил, что полететь в космос он мечтал с детства.