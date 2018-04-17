РКК "Энергия" продолжит сотрудничество с новым владельцем "Морского старта"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" продолжит участие в проекте "Морской старт", владельцем которого стала компания S7, и начнет работу по адаптации новой ракеты "Союз-5" под запуски с плавучего космодрома, сообщили журналиста во вторник в пресс-службе "Энергии".

Ранее гендиректор компании S7 Space (новый владелец космодрома "Морской старт") Сергей Сопов заявил РИА Новости, что сделка по приобретению космодрома завершена.

"В соответствии с соглашением РКК "Энергия" продолжит участие в проекте "Морской старт" в качестве поставщика комплектующих и окажет содействие S7 Group в эксплуатации и обслуживании комплекса. Планируется также, что "Энергия" выполнит опытно-конструкторскую работу для адаптации ракеты среднего класса "Союз-5" для запусков с комплекса "Морской старт", — говорится в сообщении.

Ранее представители S7 сообщали, что проект новой ракеты "Союз-5" в том виде, в котором он существует сегодня, неэффективен экономически для использования на "Морском старте". S7 планирует до 2023 года использовать на "Морском старте" ракеты "Зенит", а после этого перейти на "Союзы-5".