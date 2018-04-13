В Мексике рассказали о сотрудничестве с РФ в космосе после потери спутника

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Потеря Мексикой своего спутника Centenario (MexSat-1) в результате аварии с ракетой-носителем "Протон-М" не повлияла на стремление Мексики к дальнейшему сотрудничеству с Россией в космосе, сообщил глава Мексиканского космического агентства Хавьер Мендьета Хименес.

В мае 2015 года при выводе на орбиту спутника Centenario (MexSat-1) произошла нештатная ситуация в ходе работы двигателя третьей ступени "Протона-М". Попытка вывести спутник на орбиту закончилась аварией и утратой аппарата.

"Наше сотрудничество продолжается, такие катастрофы бывают у всех, а наш спутник был застрахован, так что ситуация не повлияла на наше сотрудничество с Россией", – сказал Мендьета РИА Новости в кулуарах мероприятия, посвященного Дню космонавтики в Мехико.

Несмотря на происшедшее, Мендьета по-прежнему считает "Протон" хорошей ракетой-носителем. "Это очень надежная ракета", – заметил глава агентства.

Мендьета сообщил в то же время, что подписание на самом высоком уровне соглашения между Россией и Мексикой о сотрудничестве в космосе пока откладывается, а Мексика продолжает считать интересными возможные переговоры по использованию системы ГЛОНАСС.