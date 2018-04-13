МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вертикально интегрированная структура во главе с РКК "Энергия" может быть создана в составе госкорпорации "Роскомос" для разработки новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелого носителя для полетов на Луну и Марс, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Указ президента о создании сверхтяжелой ракеты-носителя был подписан в начале года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия". К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. "Сверхтяж" планируется использовать для выполнения перспективных космических проектов, например, полетов к Луне и Марсу.

"Рассматривается вопрос создания холдинга с включением в него РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", а также частично НПО имени Лавочкина и, возможно, НПО "Энергомаш", то есть всей кооперации по разработке и изготовлению ракеты "Союз-5" и создания на ее основе носителя сверхтяжелого класса", — сказал собеседник.

Головной организацией, которая возглавит холдинг, предлагается назначить РКК "Энергия". Производственные мощности будут развернуты на РКЦ "Прогресс". НПО имени Лавочкина планируется задействовать в холдинге частично — в качестве производителя головных обтекателей для "Союза-5". Помимо того, обсуждается вопрос о привлечении в структуру НПО "Энергомаш", которое будет изготавливать двигатели для этой ракеты. Напрямую ввести НПО в холдинг мешает то, что на базе предприятия создается холдинг ракетного двигателестроения.