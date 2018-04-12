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РИА Наука
Космос

OneWeb может купить у России запуски 11 ракет "Протон", сообщил источник

09:1112.04.2018
(обновлено: 09:39 12.04.2018)
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© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/ РоскосмосРакета-носитель Протон-М. Архивное фотоРакета-носитель Протон-М. Архивное фото
© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/ Роскосмос

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спутниковый оператор OneWeb намерен заказать у России 11 ракет-носителей "Протон" новой модификации для запуска своих космических аппаратов, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В цехе сборки ракет-носителей Протон в центре имени Хруничева. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комаров: OneWeb выбрал российские "Протоны" для запуска своих спутников
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров объявил, что OneWeb выбрала российские ракеты "Протон" для запуска своих спутников. На сегодняшний день уже имеется контракт на запуск 21 российской ракеты "Союз" с 672 спутниками OneWeb. Он оценивается в 1 млрд долларов.

"Ведутся переговоры о заключении контракта на 11 пусков ракет-носителей "Протон Средний" для пополнения орбитальной группировки OneWeb", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, общая сумма сделки превысит 500 млн долларов. В случае его подписания, это будет самый крупный контракт в истории ракет "Протон". Пуски планируется проводить с 2020-х годов с космодрома Байконур.

Переговоры с OneWeb ведет дочерняя структура Центра имени Хруничева International Launch Services.

Таким образом, отметил собеседник, с помощью российских ракет планируется проводить восполнение орбитальной группировки OneWeb и ее расширение по сравнению с первоначальными планами формирования системы из менее чем 700 спутников.

Ракета "Протон Средний" — новая модификация отечественных носителей. Она создается на базе тяжелой ракеты "Протон-М" за счет удаления третьей ступени. Работы над проектом начались в 2016 году. Первый пуск намечен на 2019 год.

Основным конкурентом OneWeb в области создания крупной группировки спутников связи считается проект Starlink американской компании SpaceX, которая выводит спутники на своих ракетах Falcon 9.

Помимо этого, реализуется проект O3b, спутники которой запускаются как российскими, так и американскими ракетами. Во всех трех случаях речь идет о создании группировок, насчитывающих до тысячи и более спутников. В то же время, на сегодняшний день вся орбитальная группировка спутников у России и Китая чуть превышает 100 аппаратов, у США — 300.

OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе (Франция). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.

Позднее на основе этого завода будет создано более крупное предприятие OneWeb в штате Флорида, США.

На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.

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Космос
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Популярные комментарииВсе комментарии
читатель 12
Вот хрен бритам а не протон !
09:23
12.04.2018
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