Источник: увеличение российского экипажа на МКС могут перенести на 2019 год

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" рассматривает вариант отказа от увеличения численности российского экипажа МКС с двух до трёх человек в 2018 году в связи с переносом запуска Многофункционального лабораторного модуля "Наука" на 2019 год, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Россия сократила свой экипаж МКС на одного человека весной 2017 года из-за отсутствия свободного места и научного обоснования на российском сегменте станции. Все это должно было появиться после присоединения к станции Многофункционального лабораторного модуля "Наука". В среду Роскосмос объявил, что запуск модуля перенесен на 2019 год. До 2017 года третий российский космонавт проживал на американском сегменте станции. Россия оплачивала его проживание доставкой американских грузов на российских космических кораблях.

"В связи с переносом запуска модуля "Наука" на следующий год, может быть отменено планируемое на осень этого года увеличение российского экипажа МКС. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в следующем году", — сказал собеседник.

По его словам, решение пока документально не оформлено, но переговоры с NASA уже ведутся.

В связи с отменой планов увеличения российского экипажа на МКС, может быть отменен полет молодого, не имеющего опыта космических полетов Николая Тихонова.

"Предлагается исключить Тихонова из экипажа и перевести его для подготовки в один из экипажей, который отправится позже. Пока это только предложения. Программа не согласована с международными партнёрами", — рассказал собеседник агентства.

Место Тихонова в российском корабле "Союз МС-10", скорее всего, останется свободным. Но не исключено, что его предложат иностранным астронавтам, рассказал собеседник агентства.

В настоящее время в состав экипажа корабля "Союз МС-10" включены: российские космонавты Алексей Овчинин, Николай Тихонов и американский астронавт Тайлер Хайг.

Первоначально Тихонов был назначен в экипаж со сроками старта в сентябре 2017 года, но в вязи с сокращения численности российского экипажа на МКС с весны 2017 года его сняли с подготовки. Вместо Тихонова на орбиту отправили 70-килограммовый грузовой контейнер. Второй раз космонавт начал готовиться к планируемому на 2018 год полету осенью прошлого года.