Первый пуск пилотируемого корабля "Союз МС" пройдет в 2019 году

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Контракт на производство ракет "Союз-2.1а" для запусков пилотируемых космических кораблей "Союз МС" заключён, первый старт запланирован на 2019 год, заявил РИА Новости врио генерального директора предприятия-изготовителя носителя, самарского РКЦ "Прогресс" Равиль Ахметов.

В настоящее время доставка космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) осуществляются на кораблях "Союз МС", но только на ракетах-носителях предыдущей модели "Союз-ФГ".

"Контракт с РКК "Энергия" на изготовление ракет-носителей "Союз-2.1а" для запусков пилотируемых кораблей "Союз МС" заключен. Первый старт запланирован на 2019 год", — сказал Ахметов.

"Союз-ФГ" представляет собой модификацию ракеты-носителя "Союз-У". Основные отличия заключаются в применении модернизированных двигателей первой и второй ступеней с новыми форсуночными головками (отсюда "ФГ" в названии ракеты). Однако область её применения ограничена возможностями аналоговой системы управления. В свою очередь, в качестве главного звена системы управления в ракете "Союз-2-1а" используется уже быстродействующая бортовая цифровая вычислительная машина с большим объемом оперативной памяти.

Пилотируемый корабль "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" создан в результате глубокой модернизации кораблей "Союз ТМА". Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом. Новая командная радиолиния обеспечит прием сигналов через спутники-ретрансляторы "Луч-5", благодаря чему значительно увеличатся зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка.

Корабли "Союз МС" комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки "Курс-НА". По сравнению с более ранней версией "Курс-А" она обладает улучшенными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн. Вместо аналоговой телевизионной системы "Клёст" на кораблях используется цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.