Под новый "Союз-5" проводится опережающая подготовка производства

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Под изготовление новых ракет-носителей типа "Союз-5" уже проводится опережающая подготовка производства, сообщил РИА Новости врио генерального директора предприятия-изготовителя, самарского РКЦ "Прогресс" Равиль Ахметов.

"Для обеспечения директивных сроков реализации первой пусковой кампании новых ракет "Союз-5" в РКЦ проводится комплекс работ, связанных с опережающей подготовкой производства", — отметил Ахметов.

По его словам, на предприятии выполняется подготовка материалов по обеспечению технического перевооружения производства и организация рабочих мест для сборки и испытаний носителя.

"Кроме этого, идет работа с поставщиками материалов и комплектующих, а также подготовка необходимого технологического оборудования для изготовления составных частей ракеты", — уточнил Ахметов.

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Ракету планируется использовать и для перспективных пилотируемых программ. Первый ее старт назначен на 2022 год, когда она должна будет вывести с космодрома Байконур на околоземную орбиту новый российский космический корабль "Федерация". В дальнейшем предполагается использование ракеты также в проекте "Морской старт".

РКК "Энергия" была назначена головным разработчиком "Союза-5" распоряжением правительства от 11 августа 2017 года. В составе соисполнителей работ — РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.