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РИА Наука
Космос

Около 40% россиян считают, что Россия первой отправит экспедицию на Марс

Сюжет:
"Общественные мнения" (348)
08:4111.04.2018
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© AFP 2018 / Menahem KahanaСимуляция экспедиции на Марс в рамках проекта D-MARS. 18 февраля 2018 годаСимуляция экспедиции на Марс в рамках проекта D-MARS. 18 февраля 2018 года
© AFP 2018 / Menahem Kahana

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сорок процентов россиян уверены, что первой страной, которая отправит экспедицию на Марс, будет Россия, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
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По данным опроса, 13% считают, что этой страной будут США, еще 6% — что первым будет Китай. Лишь 3% уверены в том, что это будет совместная международная экспедиция. Еще 1% высказали мнение, что первым человеком, отправившим людей на Марс, будет Илон Маск, а 35% россиян затруднились ответить.

Более трети россиян (37%) также полагают, что в течение века туристические полеты в космос станут финансово доступны. При этом желание отправиться туда выразили 26% респондентов (среди мужчин – 32%, среди 18-24-летних – 44%).

Респонденты также оценили вероятность того, произойдут ли в течение ближайших 100 лет некоторые космические события (закрытый вопрос, можно было выбирать сколько угодно ответов).

"Негативные сценарии, связанные с космосом, представляются наименее вероятными: только 5% опрошенных выразили опасения, что через 100 лет может остыть Солнце или же Земля будет захвачена инопланетной цивилизацией (при этом контакт землян с инопланетянами не исключают 23%)", — рассказали социологи.

Межзвездный корабль, оснащенный двигателем Маха, в представлении художника
© J. Woodward
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Зато 22% россиян считают, что в ближайшие 100 лет на орбите Земли могут появиться космические гостиницы, 25% назвали возможной экспедицию с Земли до ближайших звезд, 39% отметили, что в это время может стать возможной добыча полезных ископаемых на других планетах, 40% — что появится постоянная обитаемая база на Луне. В то, что экспедиция на Марс высадится в ближайшие 100 лет, верят 48%.

Интерпретируя данные опроса, аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отмечает, что взгляды россиян на освоение космоса остаются достаточно консервативными.

Российский скафандр для работы в открытом космосе Орлан МК. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"В чём-то отношение россиян к освоению космоса напоминает отношение к международным спортивным соревнованиям. Победа якобы достанется только одному игроку, и хочется, чтобы российская команда была первой, даже если к этому нет предпосылок. Мысль о совместных победах нескольких стран даже не приходит в голову, ведь в современном спорте такое невозможно. Однако космонавтика развивается, и скоро представления россиян могут довольно существенно измениться", — заключил он.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-6 апреля. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом две тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Десять исследователей Марса
© Инфографика
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Космос
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
alexey.collins
Ага, а ещё 30 % считают, что мы первыми полетим на Солнце. А 40 % уверены, что мы все полетим в тартарары с такой международной обстановкой.
08:54
11.04.2018
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RUKAPOMOHI
Такими наивными не были даже мечтатели прошлого века.
08:56
11.04.2018
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