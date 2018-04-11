Около 40% россиян считают, что Россия первой отправит экспедицию на Марс

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сорок процентов россиян уверены, что первой страной, которая отправит экспедицию на Марс, будет Россия, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Более трети россиян (37%) также полагают, что в течение века туристические полеты в космос станут финансово доступны. При этом желание отправиться туда выразили 26% респондентов (среди мужчин – 32%, среди 18-24-летних – 44%).
Респонденты также оценили вероятность того, произойдут ли в течение ближайших 100 лет некоторые космические события (закрытый вопрос, можно было выбирать сколько угодно ответов).
"Негативные сценарии, связанные с космосом, представляются наименее вероятными: только 5% опрошенных выразили опасения, что через 100 лет может остыть Солнце или же Земля будет захвачена инопланетной цивилизацией (при этом контакт землян с инопланетянами не исключают 23%)", — рассказали социологи.
Интерпретируя данные опроса, аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отмечает, что взгляды россиян на освоение космоса остаются достаточно консервативными.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-6 апреля. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом две тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.