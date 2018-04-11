Телескоп "Радиоастрон" разглядит в космосе фонтаны звёздных мазеров

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российский 10-метровый космический радиотелескоп "Радиоастрон" может заняться в следующем году детальным изучением особой группы звёздных мазеров — "водяных фонтанов", сообщил РИА Новости научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева ФИАН Михаил Щуров.
Мазер — сокращенное английское название явления, которое в переводе означает "усиление микроволнового излучения посредством вынужденного испускания фотонов". Мазеры представляют собой очень яркие космические радиоисточники. Первые космические мазеры были обнаружены в 1965 году.
Обсерватория "Радиоастрон" стала первым за многие годы космическим астрофизическим инструментом, созданным российскими специалистами.
"Как раз наблюдения мазеров в "водяных фонтанах" в рамках проекта "Радиоастрон" позволят нам не только пролить свет на ряд физических параметров этих объектов — магнитное поле, структуру, размеры излучающих областей, но и на процессы, влияющие на образование планетарной туманности", — отметил Щуров.
"Водяные фонтаны" — это высокоскоростные потоки частиц, выбрасываемые из звёзд со скоростью до 500 км/сек. Этим они сильно отличаются от других типов звёздных мазеров. Они существуют в джетах звёзд на поздней стадии эволюции и появляются тогда, когда звезда массой примерно меньше восьми масс Солнца сбрасывает оболочку. Видим мы эти мазеры водяного пара на частоте 22 ГигаГерца", — пояснил учёный.
Наблюдение за "водными фонтанами" будет проводиться в "общее наблюдательное время", то есть в свободное от выполнения радиотелескопом ключевой научной программы.
Цель проекта — создать совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов единую систему наземно-космического измерения электромагнитных для получения информации об объектах Вселенной с исключительно высоким разрешением. В рамках этого проекта планируется провести первые тестовые наблюдения микроквазаров.