Россия предостерегла от пересмотра границ космоса

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия выступает против пересмотра исторически сложившихся границ между атмосферой и космосом.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Россия готова обсуждать вопрос предотвращения гонки вооружений в космосе Об этом говорится в рабочем документе, который Москва внесла на рассмотрение Комитета по использованию космического пространства в мирных целях. Он опубликован на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства.

"Реальная проблема в том, что продвигаемая ВМО (Всемирной метеорологической организацией) концепция установления границы космического пространства, будь она принята, создаст довольно рискованный прецедент. В результате начнут реально задействоваться политические факторы, которые <…> приведут к тому, что единая тема делимитации воздушного и космического пространств будет раздроблена и рассредоточена по различным специализированным учреждениям ООН", — говорится в документе.

По мнению Москвы, такие инициативы работают на идею выделения между воздушным и космическим пространствами дополнительной "страты" (зоны) под суборбитальные полеты.

Отмечается, что на такую зону "не распространялось бы действие норм космического права, включающих принципиально важный запрет на выведение на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения".

Идиллическому восприятию суборбитальных туристических полетов рано или поздно придет конец, утверждается в документе. Москва не исключает, что суборбитальную технику начнут использовать для доставки оружия.

Сейчас неофициальная граница между атмосферой и космосом проходит по "линии Кармана", то есть по стокилометровой отметке. Плотность воздуха на этой высоте столь мала, что летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью (примерно 7,9 километра в секунду), чтобы не упасть на Землю, а авиационные крылья и стабилизаторы при такой плотности воздуха бесполезны.

Некоторые страны считают космической границей высоту в 80 километров над поверхностью Земли. ВМО предлагает установить границу космоса по верхнему пределу мезосферы, то есть на высотах 80-90 километров.