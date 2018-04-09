Россия предостерегла от пересмотра границ космоса

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия выступает против пересмотра исторически сложившихся границ между атмосферой и космосом.
"Реальная проблема в том, что продвигаемая ВМО (Всемирной метеорологической организацией) концепция установления границы космического пространства, будь она принята, создаст довольно рискованный прецедент. В результате начнут реально задействоваться политические факторы, которые <…> приведут к тому, что единая тема делимитации воздушного и космического пространств будет раздроблена и рассредоточена по различным специализированным учреждениям ООН", — говорится в документе.
По мнению Москвы, такие инициативы работают на идею выделения между воздушным и космическим пространствами дополнительной "страты" (зоны) под суборбитальные полеты.
Отмечается, что на такую зону "не распространялось бы действие норм космического права, включающих принципиально важный запрет на выведение на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения".
Сейчас неофициальная граница между атмосферой и космосом проходит по "линии Кармана", то есть по стокилометровой отметке. Плотность воздуха на этой высоте столь мала, что летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью (примерно 7,9 километра в секунду), чтобы не упасть на Землю, а авиационные крылья и стабилизаторы при такой плотности воздуха бесполезны.
Некоторые страны считают космической границей высоту в 80 километров над поверхностью Земли. ВМО предлагает установить границу космоса по верхнему пределу мезосферы, то есть на высотах 80-90 километров.