Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российско-американская группа прорабатывает возможную совместную миссию к Венере, говорится в сообщении Роскосмоса.
К Венере вместе
"Международными партнерами создана совместная российско-американская рабочая научная группа по исследованию Венеры, в состав которой вошли представители Роскосмоса, НАСА, НПО Лавочкина, ИКИ РАН, ЦНИИмаш и ряда научных организаций России и США. Задача группы — определить научные цели и проработать возможную миссию к планете на базе проекта "Венера-Д", — отмечает госкорпорация.
Уже проведен ряд рабочих встреч технических специалистов и ученых, на которых представлялись результаты проработок возможности осуществления совместного проекта, получившего название "К Венере вместе" — "ToVenusTogether". Кроме того, НПО Лавочкина уже провело научно-исследовательскую работу "Обоснование требований к космическому комплексу для исследования Венеры с учетом предложений совместной российско-американской группы по составу космического комплекса и научной программе проекта "Венера-Д".
Как изучали Венеру
НПО Лавочкина с конца 60-х годов прошлого века занимается исследованиями "страны багровых туч" — второй планеты Солнечной системы — Венеры. Советский союз стал первой страной в мире, запустившей космический аппарат в сторону Венеры, осуществившей мягкую посадку на поверхность планеты, получившей панорамные снимки поверхности, осуществившей исследование атмосферы зондом-аэростатом. Вся отечественная программа изучения Венеры осуществлялась с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) серии "Венера", "Зонд" и "Вега". Спустя более 30 лет Россия снова решила вернуться к изучению Венеры. НПО Лавочкина, совместно с рядом международных партнеров, разрабатывает новую АМС "Венера-Д". В настоящее время специалистами НПО Лавочкина формируется проектный облик космического аппарата для исследования Венеры, в состав которого будут входить орбитальный и посадочный аппараты, атмосферные зонды.
Познакомиться с легендарными аппаратами, в частности, посадочным устройством АМС "Венера-7" и "Венера-9", а также с историей освоения Венеры можно будет в Центре "Авиация и космонавтика" на ВДНХ.