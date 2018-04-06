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РИА Наука
Космос

Россия и США могут отправить совместную миссию к Венере

16:3106.04.2018
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© Фото : ESO/Y. BeletskyСнимок Луны и Венеры, сделанный в Паранальской обсерватории в Чили. Архивное фотоСнимок Луны и Венеры, сделанный в Паранальской обсерватории в Чили. Архивное фото
© Фото : ESO/Y. Beletsky

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российско-американская группа прорабатывает возможную совместную миссию к Венере, говорится в сообщении Роскосмоса.

К Венере вместе

"Международными партнерами создана совместная российско-американская рабочая научная группа по исследованию Венеры, в состав которой вошли представители Роскосмоса, НАСА, НПО Лавочкина, ИКИ РАН, ЦНИИмаш и ряда научных организаций России и США. Задача группы — определить научные цели и проработать возможную миссию к планете на базе проекта "Венера-Д", — отмечает госкорпорация.

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
Партнеры по МКС планируют совместные полеты на Луну и Марс

Уже проведен ряд рабочих встреч технических специалистов и ученых, на которых представлялись результаты проработок возможности осуществления совместного проекта, получившего название "К Венере вместе" — "ToVenusTogether". Кроме того, НПО Лавочкина уже провело научно-исследовательскую работу "Обоснование требований к космическому комплексу для исследования Венеры с учетом предложений совместной российско-американской группы по составу космического комплекса и научной программе проекта "Венера-Д".

Новые горшки для выращивания капусты и японской горчицы на борту МКС
© Tupperware/Techshot/NASA/Kennedy Space Center
НАСА начнет выращивать новую "космическую капусту" на МКС в апреле
Литера "Д" в названии аппарата означает "Долгоживущая" или "длительные" исследования. Работы над проектом выполняются на основе анализа последних достижений в области проектирования космической техники. Планируется, что к реализации проекта будет подключена не только традиционная российская кооперация, но и специалисты других стран.

Как изучали Венеру

НПО Лавочкина с конца 60-х годов прошлого века занимается исследованиями "страны багровых туч" — второй планеты Солнечной системы — Венеры. Советский союз стал первой страной в мире, запустившей космический аппарат в сторону Венеры, осуществившей мягкую посадку на поверхность планеты, получившей панорамные снимки поверхности, осуществившей исследование атмосферы зондом-аэростатом. Вся отечественная программа изучения Венеры осуществлялась с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) серии "Венера", "Зонд" и "Вега". Спустя более 30 лет Россия снова решила вернуться к изучению Венеры. НПО Лавочкина, совместно с рядом международных партнеров, разрабатывает новую АМС "Венера-Д". В настоящее время специалистами НПО Лавочкина формируется проектный облик космического аппарата для исследования Венеры, в состав которого будут входить орбитальный и посадочный аппараты, атмосферные зонды.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с ТПК Союз- МС-04 с космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Космическая гонка перезапущена: МКС станет нашей. Что потом
Если оглянуться назад, то исследования Венеры начались в 1961 году с полета АМС "Венера-1", изготовленной в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия"). НПО Лавочкина включилось в программу исследования второй планеты от Солнца в 1967 году, запустив АМС "Венера-4". Далее были такие автоматические станции, как "Венера-7", которой впервые в мире 15 декабря 1970 года удалось совершить мягкую посадку на поверхность планеты и передать данные о температуре и давлении с места посадки, а также газовом составе атмосферы, как аппарат "Венера-9", который впервые передал фотографии поверхности. Полученная при этом информация о давлении и температуре стала основным ориентиром для последующих венерианских экспедиций. Переданные характеристики Венеры до этого времени невозможно было получить наземными астрономическими средствами.

Познакомиться с легендарными аппаратами, в частности, посадочным устройством АМС "Венера-7" и "Венера-9", а также с историей освоения Венеры можно будет в Центре "Авиация и космонавтика" на ВДНХ.

Возьмут ли меня в космонавты?
© Инфографика
Возьмут ли меня в космонавты?

 

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Космос
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Владимир Ф. Быченков
Лучше США целиком отправить к Венере.
16:47
06.04.2018
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Конь в пальто
Да что там Венера... "Надо выпить треугольник. На троих его, даешь!"
Разошелся, так и сыплет: "Треугольник будет выпит. Будь он параллелепипед, будь он круг, едрена вошь!" (с)
ЗЫ. Может социально-экономическими проблемами заняться, а?
16:38
06.04.2018
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