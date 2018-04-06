СМИ рассказали, когда откроется первая в мире космическая гостиница

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Открытие первого в мире отеля на космической станции запланировано на 2022 год, сообщает портал SpaceNews.
"Гости будут находиться на орбите в отеле на высоте 320 километров над поверхностью (Земли – ред.), все время пребывая в состоянии невесомости", — заявил генеральный директор Orion Span Фрэнк Бунгер в интервью журналу Forbes. По его словам, гости отеля смогут принять участие в экспериментах по выращиванию фруктов и овощей, которые после путешествия они могут забрать с собой в качестве сувенира.
Как сообщает журнал, билет на 12 дней проживания в гостинице будет стоить 9,5 миллиона долларов. Сумма включает в себя три месяца предполетной подготовки, а также трансфер до космической станции и обратно.
Отель будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут, таким образом, гости смогут каждый день наблюдать за 16 восходами и закатами.