РКК "Энергия" сообщила о сотрудничестве с НАСА в полетах на МКС в 2019 году

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" подтвердила РИА Новости факт приобретения НАСА трех мест в российских кораблях "Союз" для полета к Международной космической станции в 2019 году.
"Приобрели, есть", — ответили в пресс-службе РКК "Энергия" на вопрос РИА Новости, есть ли твердый контракт на эти три места.
Места в "Союзах" могли понадобиться американской стороне на случай, если разрабатываемые корабли Boeing CST-100 Starliner не будут готовы к доставке экипажей на МКС к этому времени.
В 2017 году дополнительное место "занял" астронавт Джо Акаба, который отправился на станцию вместе с россиянином Александром Мисуркиным и американцем Марком Ванде Хаем.
На 2019 год предварительно запланированы три старта российских космических кораблей "Союз": кроме мартовского "Союза МС-12" к МКС отправится "Союз МС-13" в мае с американцем Эндрю Морганом. Экипаж "Союза МС-14", старт которого предварительно намечен на осень 2019 года, пока не назначен.