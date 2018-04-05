РКК "Энергия" сообщила о сотрудничестве с НАСА в полетах на МКС в 2019 году

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" подтвердила РИА Новости факт приобретения НАСА трех мест в российских кораблях "Союз" для полета к Международной космической станции в 2019 году.

Ранее сообщалось, что НАСА приобрело у компании Boeing два места в кораблях "Союз" в 2017 и 2018 годах, а также опцион на приобретение еще трех мест в 2019 году. Затем в НАСА сообщили РИА Новости, что воспользовались этим опционом.

"Приобрели, есть", — ответили в пресс-службе РКК "Энергия" на вопрос РИА Новости, есть ли твердый контракт на эти три места.

Места в "Союзах" могли понадобиться американской стороне на случай, если разрабатываемые корабли Boeing CST-100 Starliner не будут готовы к доставке экипажей на МКС к этому времени.

В 2017 году дополнительное место "занял" астронавт Джо Акаба, который отправился на станцию вместе с россиянином Александром Мисуркиным и американцем Марком Ванде Хаем.

Зарубежные СМИ сообщали, что воспользоваться дополнительным местом в 2018 году может Шеннон Уокер, работавшая над роботизированными системами МКС с середины 90-х годов и пробывшая на станции 163 дня в 2010 году вместе с экипажем корабля "Союз ТМА-19". Но после полет Уокер сместился на март 2019 года — она станет членом экипажа "Союза МС-12".

На 2019 год предварительно запланированы три старта российских космических кораблей "Союз": кроме мартовского "Союза МС-12" к МКС отправится "Союз МС-13" в мае с американцем Эндрю Морганом. Экипаж "Союза МС-14", старт которого предварительно намечен на осень 2019 года, пока не назначен.