Ученые из России и Италии установили влияние рельефа Венеры на ее атмосферу

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российским и итальянским ученым впервые удалось установить с помощью станции "Венера-Экспресс" влияние рельефа на динамические процессы Венеры на высотах 90-110 километров, статья с результатами работы опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
"Стало известно, что практически вся газовая оболочка планеты, от поверхности до 85–90 километров, стремительно вращается вдоль параллелей с востока на запад. На верхней границе облаков воздушные потоки движутся со скоростью около 100 м/с (360 км/ч) и более чем в 50 раз обгоняют вращение твердого тела планеты. Это так называемый режим суперротации, который захватывает облачные слои в нижней тропосфере и следующей за ней мезосфере", — отмечают исследователи.
Начиная с высоты примерно 110 км (мезопауза) атмосферные потоки начинают двигаться иначе: от подсолнечной точки на освещённой стороне к антисолнечной на ночной стороне. Между ними, на высотах 90–110 км, располагается переходный слой, динамике которого, как предполагается, присущи черты обоих режимов.
Специфическое свечение
Как удалось выяснить, его появление связано именно с атмосферными течениями. На дневной стороне Венеры под действием солнечного излучения появляются атомы кислорода, которые на большой высоте "дрейфуют" на ночную сторону. Там, в нисходящем атмосферном потоке, они опускаются ниже и соединяются в молекулы кислорода (рекомбинируют), этот процесс сопровождается излучением в инфракрасном диапазоне.
Скорость и направление ветра
Это и было сделано в новой работе. Дмитрий Горинов и его коллеги проследили за движением отдельных ярких деталей на изображениях венерианского диска и таким образом получили представление о направлении и скорости ветра на высотах примерно 97 километров. Использовались данные наблюдений с июля 2006 по сентябрь 2008 года. Из-за особенностей орбиты "Венеры-Экспресс" особенно детально было изучено южное полушарие и экваториальная часть северного приблизительно до 20 параллели.
Рельеф влияет на атмосферу
Но ещё более интересный и важный результат работы — обнаружены свидетельства того, что на циркуляцию атмосферы на такой высоте (почти 100 км) влияет рельеф подстилающей поверхности. На отдельных изображениях видно, что потоки как бы "обтекают" невидимые препятствия, которые располагаются над топографическими возвышенностями поверхности планеты.
Автоматическая межпланетная станция "Венера-Экспресс" (Европейское космическое агентство) была запущена 9 ноября 2005 года с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Союз" с разгонным блоком "Фрегат". Аппарат вышел на первую вытянутую орбиту вокруг Венеры 11 апреля 2006 г. В феврале 2015 года аппарат вошёл в атмосферу Венеры, но обработка его данных продолжается.
Специалисты ИКИ РАН принимали участие в разработке, изготовлении и испытаниях двух научных приборов орбитального аппарата: универсального спектрометра и спектрометра высокого спектрального разрешения SPICAV/SOIR и планетного Фурье-спектрометра PFS (изготовлен в Италии с участием России).