Россияне смогут оправить послания космонавтам на МКС

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В преддверии Дня космонавтики Роскосмос и почта Mail.Ru запускают проект "Письма в космос": любой желающий может отправить послание космонавтам на МКС, авторы самых интересных вопросов получат ответы, говорится в сообщении Mail.Ru Group.

"Писать космонавтам можно о чем угодно: поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии. Отправить письмо на МКС можно до 11 апреля включительно на сайте проекта cosmos.mail.ru через специальную форму. Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые сейчас находятся на станции, выберут лучшие письма и запишут видеоответ. Ролик появится на сайте проекта 12 апреля — в День космонавтики", — отмечается в сообщении.

"Здорово, что теперь у каждого есть возможность "поговорить" с космонавтами, работающими на орбите Земли. Для Олега Артемьева и Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику. Ведь работая полгода вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты вдвойне рады любой возможности общения и, конечно, "обратной связи" — вопросам, пожеланиям и просто добрым словам!" — отметили в этой связи в пресс-службе Роскосмоса.