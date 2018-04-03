Около 300 плакатов ко Дню космонавтики разместят вдоль московских дорог

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Около 300 плакатов ко Дню космонавтики разместят вдоль московских трасс, магистралей и на остановках общественного транспорта, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Тематическими плакатами с изображениями Юрия Гагарина и космической станции "Салют" начали украшать столицу ко Дню космонавтики. В течение недели уличные открытки появятся в разных частях города на трех сотнях билбордов и стендов", — говорится на сайте. Закончить украшать город планируют к 10 апреля.

Добавляется, что на медиафасаде Центрального телеграфа и на Новом Арбате, в частности, на фасаде "Московского дома книги", уже начали показывать поздравительные видеоролики в честь 57-й годовщины первого полета человека в космос. Трансляции продлятся до 12 апреля.

"На видеороликах также можно будет увидеть первого космонавта Юрия Гагарина, взмывающего вверх на фоне Земли и Солнца, космостанцию "Салют", звезды, ракету и спутник", — приводится на сайте сообщении пресс-службы Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос.