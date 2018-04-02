Обломки китайской станции "Тяньгун-1" сгорели при входе в атмосферу

ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости. Большая часть обломков китайской станция "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу Земли, говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1"), находившаяся на орбите с 2011 года, вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск).

"Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океане, большая часть обломков "Тяньгун-1" сгорела при входе в атмосферу", — говорится в сообщении.

По прогнозу Европейского космического агентства от 28 марта, в зону возможного падения обломков станции входят Португалия, Испания, Италия, Греция, Турция, территории центральноазиатских республик (за исключением Казахстана), Китай, Япония, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, США, Мексика, страны Центральной и Южной Америки, а также южная часть территории Дагестана.

Станция "Тянгун-1" ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Станция пробыла в космосе 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.