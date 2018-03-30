Спутники воспитанников центра "Сириус" отправят на МКС в июле

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Запуск на Международную космическую станцию наноспутников, собранных воспитанниками образовательного центра "Сириус", запланирован на июль, сообщили РИА Новости в ракетно-космической корпорации "Энергия" и компании "Спутникс".

Наноспутник "СириусСат-1" летом прошлого года был продемонстрирован Владимиру Путину в Сочи во время посещения им образовательного центра "Сириус". Тогда сконструировавшие космический аппарат дети попросили президента оказать помощь в его запуске на орбиту. Впоследствии сообщалось, что в космос запустят сразу два спутника.

"Доставка космических аппаратов проекта "СириусСат" на МКС планируется в июле", — сообщили РИА Новости в пресс-центре РКК "Энергия", которая занимается транспортным обеспечением российского сегмента станции.

Там пояснили, что работы по сертификации космических аппаратов перед отправкой на орбиту будут начаты после их передачи в "Энергию" компанией "Спутникс" (разработчик платформы, на базе которой создан аппарат).

"Сейчас мы в компании движемся по утверждённому совместно с РКК "Энергия" и Роскосмосом плану, хотя подписание формального соглашения между РКК "Энергия" и "Спутникс" пока задерживается со стороны РКК "Энергия", и процедуры согласования по запуску пока не начаты", — сказали, в свою очередь, в компании "Спутникс".

Там надеются, что задержки с документами не повлияют на сроки отправки на орбиту школьного спутника и РКК "Энергия" успеет провести все необходимые процедуры.

"Успеть очень важно, так как ко всем пусковым мероприятиям привязана обширная образовательная программа космической смены детского центра "Сириус", — рассказали в "Спутниксе".

В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что процедура подготовки спутников к доставке на МКС – это длительный процесс. Он заключается в прохождении пожарной, токсикологической экспертиз, тестирования на электромагнитную совместимость с имеющимся на станции оборудованием. Например, отметил он, небольшой робот "Спотти" компании "Вконтакте" по этим причинам не может отправиться на МКС уже около года.

Собеседник считает, что в случае с "СириусСат-1" также может произойти задержка с сертификацией спутников.