На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Незначительная утечка аммиака произошла на американском сегменте Международной космической станции, астронавты устранят ее во время выхода в открытый космос в четверг, сообщил во вторник РИА Новости представитель НАСА.

"Система управления полетом заметила небольшую утечку аммиака и смогла выявить, где она находится. Астронавты займутся утечкой, как и другими задачами, в ходе внекорабельной деятельности, запланированной на четверг", — сказал собеседник агентства.

Он отметил при этом, что утечка чрезвычайно мала, и не представляет опасности ни для экипажа, ни для самой станции.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.