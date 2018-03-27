Россия отказалась от разработки "туристического" космического скафандра

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Единственный в России разработчик космических скафандров НПП "Звезда" отказался от планов создания "туристической" версии скафандра для нового российского космического корабля "Федерация", сообщил РИА Новости генеральный директор — главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Мы хотели делать специальную версию скафандра под туристов. Когда-то это направление рассматривалось как перспективное. Сейчас большого потока туристов не видно, поэтому мы отказались от идеи специального туристического аварийно-спасательного скафандра для "Федерации", — пояснил Поздняков.

"Туристическая" версия скафандра должна была отличаться от "базовой" небольшими изменениями в крое, а также "варежками" вместо перчаток. Это связано с тем, что пассажирам не требовалось бы работать с органами управления корабля "Федерация".