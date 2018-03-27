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Космос

Российские космонавты в августе выйдут в космос в новых скафандрах

09:3827.03.2018
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРоссийский скафандр для работы в открытом космосе Орлан МК. Архивное фотоРоссийский скафандр для работы в открытом космосе Орлан МК. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Российские космонавты в августе будут работать в открытом космосе в новых скафандрах "Орлан-МКС", необходимое облачение для этого отправят на Международную космическую станцию на очередном российском грузовом корабле, сообщил РИА Новости генеральный директор – главный конструктор НПП "Звезда" (разработчик скафандров) Сергей Поздняков.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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На российском сегменте МКС вскоре заработает интернет-канал передачи данных
"Второй скафандр "Орлан-МКС" сейчас проходит финишную проверку на предприятии. Летом планируется его отправка на МКС. Таким образом, в ходе следующего выхода в открытый космос по российской программе полетов оба российских космонавта будут работать в новых скафандрах", — рассказал глава предприятия.

В настоящее время на МКС находится один скафандр нового поколения "Орлан-МКС", доставленный на станцию в прошлом году. Самый первый скафандр был потерян в аварии грузового корабля в декабре 2016 года. Запуск следующего "грузовика" с новым скафандром к МКС планируется на июнь 2018 года.

В связи с тем, что на всякий случай на станции всегда должен быть запасной скафандр в дополнение к двум основным, НПП "Звезда" приступило к инициативному изготовлению третьего скафандра взамен потерянного в аварии.

"Орлан-МКС" уже дважды испытывался во время выходов в открытый космос и не вызвал у космонавтов нареканий. В первый раз в августе 2017 года на внешнюю поверхность МКС в нем выходил Федор Юрчихин, зимой 2018 года – Александр Мисуркин.

Несмотря на отсутствие замечаний, конструкторы скафандра решили модернизировать его рукава. "Сейчас мы работаем над еще одной версией рукавов. Возможно, сделаем их конструктивно принципиально иными. Трудностей это не должно составить, потому что рукава у скафандра заменяемые", — рассказал Поздняков.

Он пояснил, что используемая вместо резиновой полеуретановая оболочка оказалась более грубой, поэтому при подгонке рукавов скафандра по длине образуются складки, которые мешают космонавтам работать. Именно этот недостаток и планируется изменить в новой версии рукавов.

Поработали на рекорд: российские космонавты заменили на МКС модуль связи
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин заменили на МКС модуль связи.Роскосмос представил первые фотографии рекордного выхода в открытый космос космонавтов А. Мисуркина и А. Шкаплерова
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин заменили на МКС модуль связи.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкЗадержавшиеся из-за сложного монтажа снаружи МКС космонавты невольно на шесть минут побили рекорд по работе в открытом космосе - 8 часов 12 минут.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Задержавшиеся из-за сложного монтажа снаружи МКС космонавты невольно на шесть минут побили рекорд по работе в открытом космосе - 8 часов 12 минут.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкПредыдущий рекорд по времени пребывания на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Предыдущий рекорд по времени пребывания на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКотов и Рязанский в декабре 2013 года отработали снаружи МКС 8 часов 7 минут.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Котов и Рязанский в декабре 2013 года отработали снаружи МКС 8 часов 7 минут.
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Мировой рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет пока 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкМисуркин и Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля "Звезда" современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Мисуркин и Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля "Звезда" современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.
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