Скафандр для экипажа космического корабля "Федерация" переделают

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Летный скафандр, который космонавты будут надевать во время полетов на новом российском космическом корабле "Федерация", будет переделан по сравнению с ранее предлагавшимся решением, сообщил РИА Новости генеральный директор – главный конструктор единственного в России предприятия-разработчика космических скафандров НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Изначально мы намеревались изготовить новый аварийно-спасательный скафандр однослойным из армированной пленки, но в итоге он вышел не очень красивым и удачным. В этой связи мы решили вернуться к используемой сейчас схеме из двух оболочек скафандра – герметичной и силовой. Как точно будет выглядеть новый скафандр для "Федерации", определит новая команда конструкторов", — рассказал Поздняков.

По его словам, космический костюм нужно сделать удобным и быстрым в надевании, поскольку его задача — спасти жизни космонавтов в случае разгерметизации корабля.

На сайте предприятия в настоящий момент доступна информация о старой версии скафандра, получившей название "Сокол-М". Несмотря на сохранившееся название от используемого сейчас скафандра "Сокол", новая модификация отличается от него кардинально. Например, впервые в истории отечественного скафандростроения в нем использована гермомолния.

Как пояснил РИА Новости Поздняков, вопрос о ее использовании в переделанном скафандре еще не решен, поскольку гермомолнии в России не производятся.