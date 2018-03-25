Индия отложила апрель запуск космического аппарата к Луне

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) перенесла на октябрь текущего года запуск к Луне космического аппарата "Чандраян-2", который ранее планировалось осуществить 23 апреля, сообщает газета Times of India со ссылкой на председателя организации.

Как заявил председатель организации К. Сиван, испытания космического аппарата продлятся еще 20 дней, в результате чего будет невозможно осуществить миссию в ранее запланированный срок. По его словам, для осуществления "идеальной миссии" было принято решение отложить ее на начало октября.

"Если ISRO начнет миссию с мая по сентябрь, из-за затмений у нас не получится использовать для экспериментов на Луне полный лунный день (около 14 земных суток). Таким образом, ISRO начнет миссию в первую неделю октября", — сказал он в интервью изданию.

Ранее министр юстиции по развитию Северо-Восточного региона Индии доктор Джитендра Сингх подтвердил, что Индия в 2018 году намерена отправить на Луну небольшой ровер и вывести на орбиту автоматическую межпланетную станцию "Чандраян-2". В марте К.Сиван заявил, что до отправки к Луне миссии "Чандраян-2" Индия планирует в течение ближайшего месяца запустить и вывести на орбиту Земли еще два спутника.

Проект "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был запущен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил на ее поверхность ударный зонд. В рамках миссии "Чандраян-2" ISRO продолжит изучение минералогического и элементарного состава лунной поверхности. Изначально предполагалось, что эта миссия будет осуществляться при участии России, которая будет отвечать за посадочный модуль, но в 2013 году было принято решение, что все составные части будут индийскими.