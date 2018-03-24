Космонавты выключили свет на МКС в рамках акции "Час Земли"

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографию российского сегмента МКС с выключенным в рамках акции "Час Земли" светом.

"Российский сегмент Международной космической станции присоединяется к акции "Час Земли". Мы с Олегом (Артемьевым) выключили свет в модуле "Звезда" в знак неравнодушия к будущему нашей планеты. Включенными остались только компьютеры управления, без которых мы не можем обойтись…", — написал Шкаплеров на своей странице в подписи к фотографии модуля "Звезда".

Крупнейшая в мире экологическая акция "Час Земли" походит в этом году 24 марта. Мероприятие традиционно проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, в знак неравнодушия к будущему планеты.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" оказывает информационную поддержку "Часу Земли-2018", выступая официальным информационным агентством акции. Знаменитый символ агентства на Зубовском бульваре в Москве — земной шар и слова "Россия сегодня" — погас в 20.30 мск одновременно со всеми известными зданиями и памятниками мира.