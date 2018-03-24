Российские космонавты на МКС примут участие в Часе Земли

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский сегмент Международной космической станции примет участие в экологической акции Час Земли, сообщили РИА Новости в Роскосмосе.

"Мы попросили наш экипаж приглушить лишний свет на российском сегменте в рамках Часа Земли", — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Как и по всей планете, акция на МКС начнется с 20:30 по местному времени, пояснили в Роскосмосе. МКС живёт по времени Гринвича, соответственно в Москве в этот момент будет 23:30.

В госкорпорации уточнили, что участие в акции не скажется на функционировании МКС, поскольку все системы жизнеобеспечения продолжат работу.

Накануне на станцию прибыла очередная экспедиция. Сейчас на ее борту работают: российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.