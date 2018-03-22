Космонавтов в 2019 году впервые отправят к МКС на новой ракете "Союз-2"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Первый запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к Международной космической станции на ракете-носителе "Союз-2" состоится весной 2019 года, говорится в документах, опубликованных на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Изготовить и поставить ракету-носитель "Союз-2.1а" и сборочно-защитный блок для запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", — говорится в документе.

Ракета заказана у Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара) за 1 млрд 409 млн 881 тысячу рублей. Срок поставки ракеты — до мая 2019 года.

В свою очередь источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый полет космонавтов на новой ракете может состояться, согласно текущим планам, уже 7 марта 2019 года.

Ракеты "Союз-2" отличаются от используемых сейчас для проведения пилотируемых пусков ракет "Союз-ФГ", в первую очередь, цифровой системой управления российского производства. В "Союз-ФГ" стоит аналоговая система украинского изготовления.

В 2015 году "Роскосмос" заявлял, что планирует использовать ракеты "Союз-ФГ" для отправки космонавтов на орбиту минимум до 2020 года. Этому предшествовали публикации в СМИ со ссылкой на NASA о том, что использование ракет "Союз-2" в пилотируемых программах отложено после произошедшей в апреле 2015 года аварии данной ракеты, по вине которой был потерян грузовой корабль "Прогресс М-27М". "Роскосмос" тогда опроверг связь двух событий. Однако до этой аварии озвучивалось, что космонавтов могут "пересадить" на ракеты "Союз-2" в 2017 году.