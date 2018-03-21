Корабль "Союз МС-08" с новым экипажем МКС отделился от ракеты-носителя

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 21 мар — РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз МС-08" с новым экипажем МКС отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", передаёт корреспондент РИА Новости с "Гагаринской" стартовой площадки.

"Состоялось отделение пилотируемого космического корабля", — объявил комментатор пуска на космодроме Байконур.

На МКС летят космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, а также бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, российские члены экипажа МКС вручную запустят несколько наноспутников, установят панорамные видеокамеры RT360, а также отправят в свободный полет две устаревшие антенны, сообщил Артемьев незадолго перед отлетом.

Основой работы станет установка двух антенн эксперимента "Икарус" для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. Это уже следующий шаг в орнитологии: раньше их окольцовывали, а сейчас на перелетных пернатых закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое будет установлено на внешней поверхности станции во время выхода в открытый космос.

Благодаря этому уникальному эксперименту ученые смогут не только с максимальной точностью установить маршруты перелетов птиц с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.

В результате планируется составление карты, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на нашей планете влияют на маршруты перелетных стай.

Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это "Танюши" курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat и спутники "Сириус", в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика "Прогресс".

Российские корабли новой серии МС оснащены усовершенствованной системой управления движением и навигации, а также модернизированной системой стыковки и внутреннего перехода. Кроме того, увеличенная площадь и мощность фотоэлементов позволяет солнечным батареям вырабатывать больше энергии для энергосистем и обогрева находящегося на борту экипажа. Кроме того, на "Союзе МС-07" — новые системы связи, пеленгации, бортовых измерений и обеспечения теплового режима, а также модернизированные средства обеспечения приземления.