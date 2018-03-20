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РИА Наука
Космос

Ученые рассказали, что создало нужные условия для образования воды на Марсе

04:2820.03.2018
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© Фото : SA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science TeamСеверная полярная шапка на Марсе. Архивное фотоСеверная полярная шапка на Марсе. Архивное фото
© Фото : SA/DLR/FU Berlin; NASA MGS MOLA Science Team

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вулканическая активность сыграла значительную роль в формировании необходимых условий для образования воды на Марсе, свидетельствуют результаты исследования специалистов Калифорнийского университета в Беркли, работа опубликована в журнале Nature.

Марс сегодня и океаны Марса в прошлом
© Wei Luo, Northern Illinois University
Планетологи выяснили, когда океаны возникли на поверхности Марса

Авторы исследования полагают, что древний океан на Марсе сформировался более 3,7 миллиарда лет назад, то есть на несколько сотен миллионов лет раньше, чем считалось до этого. Образование воды на красной планете связано с формированием вулканического нагорья Тарсис.

Ученые предполагают, что извержение вулканов сопровождалось выделением газов, которые изменили атмосферу, что, в свою очередь, создало условия для образования воды на Марсе. Исследователи также пришли к выводу, что береговая линия марсианского океана образовалась незадолго до и во время формирования нагорья Тарсис.

"Наша работа утверждает, что океан на Марсе сформировался раньше, параллельно с долиной (Тарсис), и указывает на тесную связь между эволюцией океана на Марсе и вулканической активностью Тарсиса, а также влияния этих процессов на геологию, круговорот воды и климат раннего Марса", — говорится в исследовании.

Недавние наблюдения с Земли показали, что за 3,7 миллиарда лет Марс потерял воды, которой хватило бы покрыть всю поверхность красной планеты океаном на 140 метров. Некоторые учёные полагают, что большая часть этой воды могла не испариться в космос, а до сих пор быть скрытой на небольшой глубине в недрах Марса.

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