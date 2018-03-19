Россия начинает разработку нового типа двигателей для сверхлегких ракет

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российское НПО "Энергомаш" приступило к работам по созданию ракетного двигателя, который будет предлагаться на экспорт для применения в сверхлегких и легких ракетах-носителях стран БРИКС, сообщил главный конструктор предприятия Петр Левочкин.

"Этот двигатель должен стать вершиной наших знаний по жидкостным ракетным двигателям с освоением не свойственной нам задачи проектирования под заданную себестоимость", — приводятся его слова в корпоративном издании НПО "Энергомаш".

Левочкин подчеркнул, что двигатель будет предлагаться как для использования на сверхлегких коммерческих ракетах, так и для применения в легких и средних носителях, разрабатываемых в странах БРИКС.

В настоящее время Россией эксплуатируется три типа ракет легкого класса — "Рокот", "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в". Ракет сверхлегкого класса в стране не производится, хотя разработки в этом направлении ведут две частные компании — "Лин Индастриал" и "НСТР Ракетные технологии". Помимо этого, создание сверхлегкого носителя предусмотрена утвержденной весной 2017 года стратегией развития госкорпорации "Роскосмос" до 2030 года. Работы планируется начать в 2026 году с проведением первого пуска такого носителя в 2028 году.

Согласно общемировой классификации, ракеты сверхлегкого класса предназначены для выведения на низкую околоземную орбиту высотой 200 км над Землей до нескольких десятков килограмм груза. Ракеты легкого класса — до 5 тонн, среднего класса — до 20 тонн.