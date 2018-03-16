Главкосмос потребовал объяснить выплату страховки за спутники Landmapper

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Главкосмос направил запрос в страховую компанию Starr Aviation и в компанию-заказчик Astro Digital с целью получения разъяснений, на каких основаниях была проведена страховая выплата за спутники Landmapper, поскольку запуск ракеты-носителя "Союз-2" официально признан успешным, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Роскосмос".

Ранее сообщалось, что на "Союзе-2" 14 июля 2017 года было запущено 73 спутника, в том числе два аппарата CORVUS-BC, которые не заработали и в дальнейшем были переименованы заказчиком в Landmapper.

"В случае с компанией Astro Digital Главкосмос предоставил ей все необходимые отчеты о проведенной пусковой кампании, результатом которой стало успешное выведение космических аппаратов заказчика на заданную орбиту. В отчете есть упоминания об аномалии в работе одного из двигателей малой тяги разгонного блока, подтверждающие, что на результаты пуска это не повлияло, и пуск был признан полностью успешным", — отметил собеседник агентства.

Он также отметил, что в Главкосмос (дочернее предприятие госкорпорации) не поступало обращений от компании Astro Digital о предоставлении документации, необходимой для страховой компании с целью получения компенсации. Главкосмосом отправлены соответствующие официальные запросы в страховую компанию Starr Aviation и в компанию-заказчика Astro Digital с целью разъяснения оснований, по которым была произведена страховая выплата, поскольку пуск был успешным.

"Зафиксированные отклонения не повлияли на результат запуска, все контрактные обязательства АО "Главкосмос" были выполнены в полном объеме, что также подтверждается официальным письмом от компании Astro Digital. Все остальные заявления являются неподтвержденными домыслами", — сказал представитель Роскосмоса.

"Отделение двух аппаратов CORVUS-BC, которые в дальнейшем были переименованы заказчиком в Landmapper (а также спутники МКА-Н №1 и №2, ряда других) в соответствии с циклограммой проходило в период с 9180-й до 9590-й секунды до момента выявления неисправности двигателя на 11440-й секунде работы", — уточнил представитель Роскосмоса.

По его словам, согласно выводам отчета, подготовленного по итогам пуска, какое-либо несанкционированное воздействие со стороны разгонного блока на космические выводимые в данной группе (24 спутника) было исключено.

Он подчеркнул, что при этом все отклонения, возникающие в процессе каждого запуска, рассматриваются в соответствии с внутренними процедурами Роскосмоса.

"Комиссиями Роскосмоса установлено, что зафиксированные замечания не повлияли на качество решения целевой задачи и не передаются на уровень заказчика без дополнительных запросов детального исследования систем работы разгонного блока. В случае с компанией Astro Digital официальных запросов о необходимости предоставить дополнительную информацию не поступало", — заключил представитель госкорпорации.