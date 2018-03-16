Пилоты авиакомпании S7 подали заявки в российский отряд космонавтов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Авиакомпания S7 провела внутренний отбор пилотов и направила их заявки в Центр подготовки космонавтов, в котором с конца марта прошлого года проходит общенациональный отбор в отряд космонавтов, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов.

"Мы провели отбор пяти человек среди пилотов нашей авиакомпании. Их заявки переданы в Центр подготовки космонавтов для включения их в список для отбора в отряд космонавтов", — рассказал Сопов.

В пресс-службе группы компаний S7 РИА Новости подтвердили эту информацию.

"Да, мы подтверждаем информацию", — сказали в пресс-службе.

Роскосмос объявил набор в российский отряд космонавтов 14 марта 2017 года. Он дважды продлевался и сейчас планируется до середины 2018 года. Сообщалось, что подано около 450 заявок. Всего в отряд планируется отобрать от шести до восьми человек.