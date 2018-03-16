Эксперт прокомментировал заявления S7 по "Союзу-5"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новая ракета "Союз-5" создается по государственному заказу, поэтому к ней требования предъявляет Роскосмос, а не бизнес, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
"Для создателей ракеты это просто государственный заказ, а для S7 это либо прибыль, либо убытки. Сопов четко обозначил тот основной критерий, который важен бизнесу, и который, если отойти от ракет, мы все прекрасно понимаем. Технические характеристики техническими характеристиками, но на рынке важным фактором является цена", — сказал РИА Новости Ионин.
При этом эксперт считает, что новые требования S7 могли бы быть интересны и государству.
"Я бы, конечно, предпочел, чтобы Роскосмос сел за стол переговоров с S7 и очень внимательно, подробно изучил эти требования и свои возможности их реализовать. На мой взгляд, позиция S7 оправдана не только с точки зрения государства, которое, наверное, заинтересованно в решении задачи по минимальной цене", — добавил Ионин.