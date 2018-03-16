Эксперт прокомментировал заявления S7 по "Союзу-5"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Новая ракета "Союз-5" создается по государственному заказу, поэтому к ней требования предъявляет Роскосмос, а не бизнес, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее гендиректор S7 космические транспортные системы (владелец плавучего космодрома "Морской старт") Сергей Сопов заявил, что "Союз-5" не подходит по своим характеристикам и стоимости для пусков с "Морского старта".

"Для создателей ракеты это просто государственный заказ, а для S7 это либо прибыль, либо убытки. Сопов четко обозначил тот основной критерий, который важен бизнесу, и который, если отойти от ракет, мы все прекрасно понимаем. Технические характеристики техническими характеристиками, но на рынке важным фактором является цена", — сказал РИА Новости Ионин.

По его словам, возникшую проблему можно будет решить несколькими путями. Первый – начать переговоры и несколько изменить техническое задание на новую ракету, разработка которой уже ведется. Второй – создать отдельную ракету, специально под требования S7, однако это может оказаться для новых владельцев плавучего космодрома слишком затратным. S7 также может попробовать поискать другую ракету, или же проект вовсе придется закрыть.

При этом эксперт считает, что новые требования S7 могли бы быть интересны и государству.

"Я бы, конечно, предпочел, чтобы Роскосмос сел за стол переговоров с S7 и очень внимательно, подробно изучил эти требования и свои возможности их реализовать. На мой взгляд, позиция S7 оправдана не только с точки зрения государства, которое, наверное, заинтересованно в решении задачи по минимальной цене", — добавил Ионин.