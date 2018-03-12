На "Протоне" запустят два аппарата для обслуживания спутников в 2020 году

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ракета "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" запустит в 2020 году два аппарата Space Drone для обслуживания спутников на геостационарной орбите, сообщает в понедельник дочерняя компания производителя "Протонов" Центра Хруничева International Launch Services (ILS).

"Протон-М" впервые выведет на орбиту аппараты Space Drone компании Effective Space в 2020 году", — говорится на сайте "дочки" Центра Хруничева, занимающейся запусками "Протонов" в интересах инозаказчиков.

Аппараты Space Drone размерами 1х1х1,25 метра весят порядка 400 килограммов и снабжены универсальной системой пристыковки к спутникам на геостационарной орбите. Для перемещения между спутниками и для проведения обслуживающих операций Space Drone используют собственную электрическую силовую установку.

Space Drone могут зависать в одной точке орбиты с более крупными спутниками, перемещать или же и вовсе сводить их с орбиты, а также корректировать высоту и наклонение орбит.

В дальнейшем количество таких аппаратов может быть увеличено до шести, а область их применения дополнена низкой околоземной орбитой. Кроме того, спутники должны будут помочь бороться с космическим мусором.