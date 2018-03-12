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РИА Наука
Космос

Ученые рассказали, когда закончатся "антивспышки" на Солнце

10:4612.03.2018
(обновлено: 11:30 12.03.2018)
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© NASA / NuSTARПоверхность Солнца. Архивное фотоПоверхность Солнца. Архивное фото
© NASA / NuSTAR

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Разрывы в регистрируемых потоках рентгеновского излучения Солнца, или так называемые антивспышки, закончатся примерно 30-31 марта, сообщили астрономы.

Зимний закат в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Перерывы в потоке излучения Солнца на графиках появляются два раза в год и связаны с перекрытием поля зрения космического аппарата GOES-15 Землей. Данные явления, таким образом, являются своеобразными затмениями, в которых затмевающим телом является не Луна, а наша планета", — отмечают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Анализ орбиты космического аппарата показывает, что Земля будет "мешать" ему еще около трех недель. После этого непрерывность передаваемого сигнала восстановится.

Снимок Меркурия в искусственных цветах, отражающих минералогические и химические свойства приповерхностного грунта
© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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Основной поставщик данных о вспышках на Солнце — аппараты группировки GOES (NOAA, США). Вспышку регистрируют по росту потока мягкого рентгеновского излучения звезды в околоземном космическом пространстве. В зависимости от максимальной величины потока вспышки делятся на баллы, от низшего A до наиболее высокого X. Последний соответствует потоку выше 10-4 ватт на квадратный метр. Всего за год из-за перекрытия поля зрения аппарата Землёй теряется около 1% информации о солнечных вспышках. Вместе с тем, благодаря нахождению на соответствующей геостационарной орбите, аппарат имеет возможность пересылать на Землю данные в режиме реального времени.

Что такое соларография и зачем люди снимают движение солнца
© Фото : Иван Кочетов"В данном случае фотокамера – это просто металлическая ёмкость с маленьким отверстием в одной из стенок, через которое внутрь на противоположную стенку проецируется изображение окружающего мира. По-английски это называется пинхол (pin - игла, hole - отверстие)".Работа Ивана Кочетова
© Фото : Иван Кочетов
"В данном случае фотокамера – это просто металлическая ёмкость с маленьким отверстием в одной из стенок, через которое внутрь на противоположную стенку проецируется изображение окружающего мира. По-английски это называется пинхол (pin - игла, hole - отверстие)".
© Фото : Павел Питиримов"Напротив отверстия ставится фоточувствительный материал. Обычно это матовая черно-белая фотобумага: не та, которую используют для принтеров, а светочувствительная, на которой раньше в ванных комнатах печатали фотографии при красном свете. При таких сверхдлительных выдержках негативное изображение на фотобумаге появляется само без проявки".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"Напротив отверстия ставится фоточувствительный материал. Обычно это матовая черно-белая фотобумага: не та, которую используют для принтеров, а светочувствительная, на которой раньше в ванных комнатах печатали фотографии при красном свете. При таких сверхдлительных выдержках негативное изображение на фотобумаге появляется само без проявки".
© Фото : Павел Питиримов"В зависимости от имеющейся ёмкости можно варьировать способ установки фотобумаги: в прямоугольных она наклеивается на противоположную стенку, в различных цилиндрических банках она чаще сворачивается трубкой вдоль стенки. В таком случае камера охватывает почти 180 градусов, но геометрия пространства искажается. При расчёте геометрии будущей камеры нужно учитывать предполагаемый фон на снимке и угол возвышения Солнца в ваших широтах".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"В зависимости от имеющейся ёмкости можно варьировать способ установки фотобумаги: в прямоугольных она наклеивается на противоположную стенку, в различных цилиндрических банках она чаще сворачивается трубкой вдоль стенки. В таком случае камера охватывает почти 180 градусов, но геометрия пространства искажается. При расчёте геометрии будущей камеры нужно учитывать предполагаемый фон на снимке и угол возвышения Солнца в ваших широтах".
© Фото : Алексей Лымарчук"Несмотря на примитивность используемого оборудования, это относительно новый метод. Изобрели его фотографы из Польши и Испании Slawomir Decyk, Pawel Kula и Diego López Calvín в 1999 в результате экспериментов по самопроявке фотобумаги. Существует путаница с терминологией. В русском языке уже встречаются три слова: соларография, солярография и соларграфия".Работа Алексея Лымарчука
© Фото : Алексей Лымарчук
"Несмотря на примитивность используемого оборудования, это относительно новый метод. Изобрели его фотографы из Польши и Испании Slawomir Decyk, Pawel Kula и Diego López Calvín в 1999 в результате экспериментов по самопроявке фотобумаги. Существует путаница с терминологией. В русском языке уже встречаются три слова: соларография, солярография и соларграфия".
© Фото : Павел Питиримов"На английских ресурсах чаще встречается solargraphy и solarography, однако один из основателей метода Diego Lopez Calvin написал, что это неправильная транслитерация с испанского на английский, и правильно называть solarigraphia".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"На английских ресурсах чаще встречается solargraphy и solarography, однако один из основателей метода Diego Lopez Calvin написал, что это неправильная транслитерация с испанского на английский, и правильно называть solarigraphia".
© Фото : Павел Питиримов"Самая длинная выдержка, которую я использовал - почти 6 месяцев, между датами летнего и зимнего солнцестояний. Дольше нет смысла держать. Треки просто начнут циклически перезаписывать сами себя".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"Самая длинная выдержка, которую я использовал - почти 6 месяцев, между датами летнего и зимнего солнцестояний. Дольше нет смысла держать. Треки просто начнут циклически перезаписывать сами себя".
© Фото : Павел Питиримов"При изготовлении и установке камеры приходится учитывать много факторов: открывающийся на снимке вид, недоступность для посторонних людей и животных, надежное закрепление, устойчивость к атмосферной влаге и перепадам температуры и прочее".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"При изготовлении и установке камеры приходится учитывать много факторов: открывающийся на снимке вид, недоступность для посторонних людей и животных, надежное закрепление, устойчивость к атмосферной влаге и перепадам температуры и прочее".
© Фото : Павел Питиримов"В какой-то момент я понял, что попадающая через отверстие дождевая вода улучшает контрастность. Теперь я её специально туда добавляю при изготовлении камеры".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"В какой-то момент я понял, что попадающая через отверстие дождевая вода улучшает контрастность. Теперь я её специально туда добавляю при изготовлении камеры".
© Фото : Сергей Куршпетов"Основная сложность метода состоит в разделённости во времени потраченных усилий и результата. Часто люди делают пару снимков и бросают".Работа Сергея Куршпетова
© Фото : Сергей Куршпетов
"Основная сложность метода состоит в разделённости во времени потраченных усилий и результата. Часто люди делают пару снимков и бросают".
© Фото : Павел Питиримов"Думаю, что на постоянной основе этим методом съемки увлекаются до сотни человек в мире и несколько человек в России".Работа Павла Питиримова
© Фото : Павел Питиримов
"Думаю, что на постоянной основе этим методом съемки увлекаются до сотни человек в мире и несколько человек в России".
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Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pli01
Камера-обскура это называется и называлось.
11:25
12.03.2018
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