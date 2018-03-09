Полет "Союза" со спутниками на борту проходит штатно

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что полет ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" со спутниками O3b на борту, стартовавшей с космодрома Куру во Французской Гвиане, проходит штатно.

"Есть отделение спутников! Всё штатно", — написал он в Twitter

Старт состоялся в 14.10 по времени Куру (20.10 мск) — на полчаса позже намеченного. За 11 минут до старта обратный отсчет был остановлен, появилось предупреждение о возможном переносе из-за погодных условий. Через 2 часа и 1 минуту после старта от ракеты-носителя должны отделиться два первых спутника, а еще через 21 минуту — два оставшихся.

Спутники O3b предназначены для создания новой европейской среднеорбитальной космической системы связи. Аппараты призваны обеспечить связью и высокоскоростным доступом в интернет жителей удаленных и развивающихся регионов, где нельзя проложить оптоволоконные кабели, в общей сложности — аудиторию около 3 миллиардов человек. Заказчик пусковых услуг — глобальный спутниковый оператор SES.

Ракеты-носители "Союз-СТ-Б" участвовали уже в трех пусковых кампаниях с Гвианского космического центра с полезной нагрузкой в виде спутников O3b: в июне 2013 года, в июле и декабре 2014 года. Российские средства выведения доставляли на расчетные орбиты по четыре космических аппарата за каждую пусковую кампанию. Пуск "Союз-СТ-Б" во вторник стал четвертым со спутниками O3b и восемнадцатым пуском с космодрома во Французской Гвиане.

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15%-ное преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков космических аппаратов ракетами-носителями семейства "Ариан". Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ.